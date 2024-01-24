Все находившиеся на борту самолета Ил-76, рухнувшего под Белгородом, погибли

Ранее в Госдуме заявили, что его могли сбить украинскими ракетами

24 января 2024, 18:24, ИА Амител

Транспортный самолет / Фото: ТАСС

Все находившиеся на борту транспортного самолета Ил-76, который потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области, погибли. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Напомним, что, по сообщению Минобороны РФ, на борту Ил-76 находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих.

"Сейчас место крушения оцеплено. Все оперативные службы находятся на месте, проводятся следственные мероприятия. К месту направляется комиссия для установления причин катастрофы", – добавил Гладков. Напомним, что ранее глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов заявлял, что Ил-76 сбили тремя украинскими ракетами. Следом за ним следовал еще один самолет с 80 пленными, который успели развернуть.