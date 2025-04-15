Все о частном строительстве. В Новосибирске пройдет выставка "Свой дом"

Материалы, технологии, подрядчики, техника — соберутся более 100 компаний

15 апреля 2025, 12:00, ИА Амител erid: 2W5zFGM6gcp

Выставка / Фотографии из архива "Центр Экспо"

Согласно исследованию РБК, 87% россиян предпочитают жить в своем доме, а 71% жителей многоэтажек задумываются о переезде за город. Если вы среди них, не пропустите одну из главных выставок частного домостроения "Свой дом", которая пройдет с 24 по 27 апреля 2025 года в МВК "Новосибирск Экспоцентр".

Что там будет?

На мероприятии соберут самые актуальные решения для строительства, ремонта и комфортной загородной жизни. На одной площадке – более 100 компаний, готовых предложить все необходимое:

надежные строительные и отделочные материалы;

инженерные системы – отопление, водоснабжение, вентиляция, система "Умный дом", камины, печи;

современные решения для кровли, окон, фасадов, мебели;

подрядчиков и проектировщиков домов, бань, коттеджей;

садовую технику, инструменты и саженцы для участка.

Деловая программа

24 апреля – мероприятия от официального партнера Open Village Siberia*.

В числе спикеров:

Владислав Копица – основатель одной из крупнейших строительной бизнес-экосистем Open Village, которая ежегодно задает тренды строительства в ИЖС;

Лев Минуллин – руководитель проекта "Малоэтажное домостроение" в компании Roto Frank*;

Александр Кутенков – лектор Европейской школы дизайна, разработчик курса "Специфика деятельности дизайнера";

Юрий Дутов – генеральный директор Open Village Siberia, руководитель маркетингового агентства 1gtM* и другие.

25 апреля – семинар "Ипотека на ИЖС" для застройщиков, риелторов и девелоперов.

На встрече разберут:

как работает новая модель ипотечных сделок для ИЖС с применением эскроу-счетов;

какие возможности открывает субсидированное кредитование для подрядчиков – от 1% годовых;

действующие ипотечные программы – и для строительства, и для покупки уже готовых домов;

другие важные нюансы и подводные камни при работе с ИЖС.

Регистрация: seminar-izhs.ru

Выставка / Фотографии из архива "Центр Экспо"

Кому будет полезна выставка?

Будущим застройщикам – узнаете, как выбрать участок, с чего начать и какие ошибки не совершать. Тем, кто уже строит, – найдете поставщиков, подрядчиков и современные техрешения. А еще владельцам домов – обновите знания о материалах, технологиях, ландшафте и благоустройстве.

Где и когда пройдет встреча?

В Новосибирске по адресу ул. Станционная, 104, МВК "Новосибирск Экспоцентр" 24–27 апреля 2025 года.

Это платно?

Нет, вход свободный по регистрации на svoidom-expo.ru.

Приходите на выставку "Свой дом" – здесь вдохновляют, обучают и помогают сделать мечту о доме реальностью.

ООО "Центр Экспо"

Тел.: 8 (383) 363-00-63

info@centrexpo.su

svoidom-expo.ru

*Open Village Siberia ("Опен Вилладж Сибериа"); Roto Frank ("Рото Фрэнк"); 1gtM ("1ДжиТиЭм")

Возрастное ограничение 0+

ООО "Центр Экспо"

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