Все о частном строительстве. В Новосибирске пройдет выставка "Свой дом"
Материалы, технологии, подрядчики, техника — соберутся более 100 компаний
15 апреля 2025, 12:00, ИА Амител erid: 2W5zFGM6gcp
Согласно исследованию РБК, 87% россиян предпочитают жить в своем доме, а 71% жителей многоэтажек задумываются о переезде за город. Если вы среди них, не пропустите одну из главных выставок частного домостроения "Свой дом", которая пройдет с 24 по 27 апреля 2025 года в МВК "Новосибирск Экспоцентр".
Что там будет?
На мероприятии соберут самые актуальные решения для строительства, ремонта и комфортной загородной жизни. На одной площадке – более 100 компаний, готовых предложить все необходимое:
- надежные строительные и отделочные материалы;
- инженерные системы – отопление, водоснабжение, вентиляция, система "Умный дом", камины, печи;
- современные решения для кровли, окон, фасадов, мебели;
- подрядчиков и проектировщиков домов, бань, коттеджей;
- садовую технику, инструменты и саженцы для участка.
Деловая программа
24 апреля – мероприятия от официального партнера Open Village Siberia*.
В числе спикеров:
- Владислав Копица – основатель одной из крупнейших строительной бизнес-экосистем Open Village, которая ежегодно задает тренды строительства в ИЖС;
- Лев Минуллин – руководитель проекта "Малоэтажное домостроение" в компании Roto Frank*;
- Александр Кутенков – лектор Европейской школы дизайна, разработчик курса "Специфика деятельности дизайнера";
- Юрий Дутов – генеральный директор Open Village Siberia, руководитель маркетингового агентства 1gtM* и другие.
25 апреля – семинар "Ипотека на ИЖС" для застройщиков, риелторов и девелоперов.
На встрече разберут:
- как работает новая модель ипотечных сделок для ИЖС с применением эскроу-счетов;
- какие возможности открывает субсидированное кредитование для подрядчиков – от 1% годовых;
- действующие ипотечные программы – и для строительства, и для покупки уже готовых домов;
- другие важные нюансы и подводные камни при работе с ИЖС.
Регистрация: seminar-izhs.ru
Кому будет полезна выставка?
Будущим застройщикам – узнаете, как выбрать участок, с чего начать и какие ошибки не совершать. Тем, кто уже строит, – найдете поставщиков, подрядчиков и современные техрешения. А еще владельцам домов – обновите знания о материалах, технологиях, ландшафте и благоустройстве.
Где и когда пройдет встреча?
В Новосибирске по адресу ул. Станционная, 104, МВК "Новосибирск Экспоцентр" 24–27 апреля 2025 года.
Это платно?
Нет, вход свободный по регистрации на svoidom-expo.ru.
Приходите на выставку "Свой дом" – здесь вдохновляют, обучают и помогают сделать мечту о доме реальностью.
ООО "Центр Экспо"
Тел.: 8 (383) 363-00-63
info@centrexpo.su
svoidom-expo.ru
*Open Village Siberia ("Опен Вилладж Сибериа"); Roto Frank ("Рото Фрэнк"); 1gtM ("1ДжиТиЭм")
Возрастное ограничение 0+
ООО "Центр Экспо"Реклама
12:38:10 15-04-2025
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