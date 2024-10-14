Все о креативе. Центр "Мой бизнес" проведет в Барнауле форум для предпринимателей

Центр "Мой бизнес" готовит второй форум креативных индустрий

14 октября 2024, 14:23, ИА Амител erid: LjN8KKDKR

Бизнесмен / Фото: drobotdean / Freepik

Алтайский край вновь станет эпицентром творческих инициатив. 6 и 7 ноября 2024 года центр "Мой бизнес" проведет масштабный форум "Мой Креатив. Мой Бизнес", который станет мощным импульсом для развития новых идей и возможностей.

Это мероприятие – уникальная платформа для общения предпринимателей, творческих личностей и экспертов, где каждый сможет найти новые подходы и перспективные направления для своего бизнеса.

Форум объединит предпринимателей края для поиска прорывных решений и идей в мире креативных индустрий. Участники получат возможность не только ознакомиться с новыми трендами, но и перенять опыт признанных специалистов из Москвы и Сибири.

Что ждет участников форума:

погружение в техники креативного мышления с акцентом на их практическое применение;

обсуждение перспективных направлений в мире моды и fashion-индустрии (фешен);

изучение цифровых инструментов, которые могут стать драйвером для бизнеса;

советы по созданию качественного контента, способного эффективно продавать;

рекомендации по запуску собственного креативного бизнеса от успешных предпринимателей.

Современный бизнес без креативных подходов сегодня не может успешно конкурировать. В условиях динамично меняющейся реальности предприниматели вынуждены искать новые пути для реализации своих идей. Форум станет источником полезных знаний и эффективных стратегий, которые помогут участникам реализовать свои уникальные проекты и идеи.

За два дня мероприятия предприниматели смогут не только расширить кругозор, но и сформировать свежие концепции, которые откроют новые горизонты в их бизнесе.

Как стать участником форума:

Подайте заявку на сайте креативный-форум22.рф. На этом же ресурсе можно найти программу форума и информацию о спикерах.

Если вы являетесь индивидуальным предпринимателем или юрлицом, зарегистрируйтесь на платформе МСП.РФ.

Участие в форуме бесплатное, но количество мест ограничено. Заявки принимаются от юридических лиц, ИП и самозанятых граждан, ведущих деятельность в Алтайском крае.

Все вопросы можно задать по горячей линии: 8-800-222-83-22.

Места проведения форума:

6 ноября – Алтайский государственный университет, ул. Димитрова, 66, концертный зал.

7 ноября – Центр "Мой бизнес", ул. Мало-Тобольская, 19.

Присоединяйтесь к движению креативных предпринимателей и станьте частью будущих трендов.

Форум проводится в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

НО "Алтайский Фонд МСП"

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