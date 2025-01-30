Все пассажиры разбившегося в США самолета могли погибнуть

Пострадавших при крушении больницы пока не принимали

30 января 2025, 14:50, ИА Амител

Момент столкновения самолета и вертолета под Вашингтоном / Фото: скриншот из видео Baza

Все пассажиры самолета, столкнувшегося с военным вертолетом в Вашингтоне, могли погибнуть. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сенатора США от Канзаса Роджера Маршала.

"Мы сталкивались с подобными вещами во время торнадо и наводнений. Но это очень сложно, когда вы разом теряете более 60 канзасцев", – заявил Маршал на пресс-конференции в аэропорту.

Из реки Потомак, куда упал лайнер, достали 19 тел погибших.

При этом больницы в районе Вашингтона заявили, что пострадавшие в авиакатастрофе к ним не поступали.

"Три отделения неотложной помощи в Вашингтоне, округ Колумбия, подтвердили <...> что еще не приняли никаких пациентов, пострадавших при крушении", – говорится в сообщении.

Начальник пожарной службы Вашингтона Ричард Боннет также сообщил, что поисково-спасательная операция на месте крушения пассажирского лайнера продлится несколько дней.