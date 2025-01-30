Все пассажиры разбившегося в США самолета могли погибнуть
Пострадавших при крушении больницы пока не принимали
30 января 2025, 14:50, ИА Амител
Все пассажиры самолета, столкнувшегося с военным вертолетом в Вашингтоне, могли погибнуть. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сенатора США от Канзаса Роджера Маршала.
"Мы сталкивались с подобными вещами во время торнадо и наводнений. Но это очень сложно, когда вы разом теряете более 60 канзасцев", – заявил Маршал на пресс-конференции в аэропорту.
Из реки Потомак, куда упал лайнер, достали 19 тел погибших.
При этом больницы в районе Вашингтона заявили, что пострадавшие в авиакатастрофе к ним не поступали.
"Три отделения неотложной помощи в Вашингтоне, округ Колумбия, подтвердили <...> что еще не приняли никаких пациентов, пострадавших при крушении", – говорится в сообщении.
Начальник пожарной службы Вашингтона Ричард Боннет также сообщил, что поисково-спасательная операция на месте крушения пассажирского лайнера продлится несколько дней.
"Мы рассчитываем продолжить нашу работу <...> в течение нескольких дней", – сказал Боннет в ходе пресс-конференции.
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4 спасли CNN пишет вот читаю сейчас их сайт
16:49:47 30-01-2025
Гость (16:22:50 30-01-2025) 4 спасли CNN пишет вот читаю сейчас их сайт... Лови иноагента!