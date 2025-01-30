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Все пассажиры разбившегося в США самолета могли погибнуть

Пострадавших при крушении больницы пока не принимали

30 января 2025, 14:50, ИА Амител

Момент столкновения самолета и вертолета под Вашингтоном / Фото: скриншот из видео Baza
Момент столкновения самолета и вертолета под Вашингтоном / Фото: скриншот из видео Baza

Все пассажиры самолета, столкнувшегося с военным вертолетом в Вашингтоне, могли погибнуть. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сенатора США от Канзаса Роджера Маршала.

"Мы сталкивались с подобными вещами во время торнадо и наводнений. Но это очень сложно, когда вы разом теряете более 60 канзасцев", – заявил Маршал на пресс-конференции в аэропорту.

Из реки Потомак, куда упал лайнер, достали 19 тел погибших.

При этом больницы в районе Вашингтона заявили, что пострадавшие в авиакатастрофе к ним не поступали.

"Три отделения неотложной помощи в Вашингтоне, округ Колумбия, подтвердили <...> что еще не приняли никаких пациентов, пострадавших при крушении", – говорится в сообщении.

Начальник пожарной службы Вашингтона Ричард Боннет также сообщил, что поисково-спасательная операция на месте крушения пассажирского лайнера продлится несколько дней.

"Мы рассчитываем продолжить нашу работу <...> в течение нескольких дней", – сказал Боннет в ходе пресс-конференции.

Происшествия крушение самолета самолёт

Комментарии 5

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Гость

14:55:05 30-01-2025

Военный вертолет, натовский пилот, очередная катастрофа. Сами летать не умеют, а ещё хохлов пытаются учить.

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Гость

15:28:00 30-01-2025

Гость (14:55:05 30-01-2025) Военный вертолет, натовский пилот, очередная катастрофа. Са... чем хуже-тем лучше...

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Гость

15:14:25 30-01-2025

Да нет вряд-ли, скорее всего гуляют где-нибудь просто от шока отходят

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Гость

16:22:50 30-01-2025

4 спасли CNN пишет вот читаю сейчас их сайт

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Гость

16:49:47 30-01-2025

Гость (16:22:50 30-01-2025) 4 спасли CNN пишет вот читаю сейчас их сайт... Лови иноагента!

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