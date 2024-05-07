Все поселения Змеиногорского района объединят в муниципальный округ
За его создание проголосовали девять из десяти депутатов
07 мая 2024, 19:42, ИА Амител
Подписание документа / Фото: pxhere.com
Все поселения Змеиногорского района объединят в муниципальный округ. Об этом сообщает "Змеиногорский вестник".
Из 14 депутатов на сессии присутствовали 10. За предложение проголосовали девять человек.
"Так как большинство депутатов поддержали идею создания муниципального округа – такое решение абсолютно законно. Плюсы создания муниципального округа, единой власти в районе мы с вами, земляки, обязательно обсудим в ближайшее время", – сказано в сообщении.
Центром муниципального округа станет город Змеиногорск. В ближайшее время инициативу направят на рассмотрение в АКЗС.
19:57:44 07-05-2024
А четыре депутата, в рабочее время где были ?
21:27:35 07-05-2024
Пожалеете о принятии этого решения. Но будет поздно.
22:18:17 07-05-2024
Ой депутаты (21:27:35 07-05-2024) Пожалеете о принятии этого решения. Но будет поздно. ... Почему? Обоснуй...
21:57:56 07-05-2024
Решили за всех!?
22:01:56 07-05-2024
Избирателей проголосовали за 10 депутатов?