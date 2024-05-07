За его создание проголосовали девять из десяти депутатов

07 мая 2024, 19:42, ИА Амител

Подписание документа / Фото: pxhere.com

Все поселения Змеиногорского района объединят в муниципальный округ. Об этом сообщает "Змеиногорский вестник".

Из 14 депутатов на сессии присутствовали 10. За предложение проголосовали девять человек.

"Так как большинство депутатов поддержали идею создания муниципального округа – такое решение абсолютно законно. Плюсы создания муниципального округа, единой власти в районе мы с вами, земляки, обязательно обсудим в ближайшее время", – сказано в сообщении.

Центром муниципального округа станет город Змеиногорск. В ближайшее время инициативу направят на рассмотрение в АКЗС.