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Все поселения Змеиногорского района объединят в муниципальный округ

За его создание проголосовали девять из десяти депутатов

07 мая 2024, 19:42, ИА Амител

Подписание документа / Фото: pxhere.com
Подписание документа / Фото: pxhere.com

Все поселения Змеиногорского района объединят в муниципальный округ. Об этом сообщает "Змеиногорский вестник".

Из 14 депутатов на сессии присутствовали 10. За предложение проголосовали девять человек. 

"Так как большинство депутатов поддержали идею создания муниципального округа – такое решение абсолютно законно. Плюсы создания муниципального округа, единой власти в районе мы с вами, земляки, обязательно обсудим в ближайшее время", – сказано в сообщении.

Центром муниципального округа станет город Змеиногорск. В ближайшее время инициативу направят на рассмотрение в АКЗС.

Алтайский край Политика

Комментарии 5

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Гость

19:57:44 07-05-2024

А четыре депутата, в рабочее время где были ?

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Ой депутаты

21:27:35 07-05-2024

Пожалеете о принятии этого решения. Но будет поздно.

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Гость

22:18:17 07-05-2024

Ой депутаты (21:27:35 07-05-2024) Пожалеете о принятии этого решения. Но будет поздно. ... Почему? Обоснуй...

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10 депутатов

21:57:56 07-05-2024

Решили за всех!?

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Сколько

22:01:56 07-05-2024

Избирателей проголосовали за 10 депутатов?

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