Сердце само расскажет о нанесенном ему ущербе

27 октября 2023, 11:30, ИА Амител erid: LjN8KawRp

Болезнь / Фото: istockphoto.com/ru

Ишемическая болезнь сердца – одна из главных причин смертей в мире. А ее осложнение в виде инфаркта уже не встречается исключительно у пожилых людей. Стресс, неправильное питание, плохие привычки, сидячий образ жизни – все это ведет к тому, что инфаркт продолжает "молодеть", а его своевременная диагностика становится обязательной.

Что такое инфаркт?

Инфаркт – это поражение миокарда в результате нарушения кровоснабжения, которое может быть по разным причинам. Чаще всего встречается атеросклероз, атеросклеротические бляшки, окклюзия сосуда бляшкой и тромбоз.

Кто в группе риска?

Да фактически каждый человек находится в группе риска по развитию атеросклероза, и именно его образ жизни влияет на то, будет ли прогрессировать это состояние. К сожалению, поддерживать себя в форме и сопротивляться вредным привычкам удается не каждому. В этом виновато, в том числе, значительное изменение структуры питания с преобладанием фастфуда и жирной пищи, что является одной из основных причин роста числа инфарктов. Нельзя забывать и о генетической предрасположенности.

Какие могут быть симптомы?

Инфаркт – острое экстренное состояние, поэтому у него нет симптомов в привычном нам смысле. Эта особенность оставляет только один способ профилактики – предотвращение с помощью оценки рисков.

На возможное развитие инфаркта указывает множество признаков, обнаруживаемых методами визуализации:

нарушение эластичности сосудов;

прогрессия сужения сосудов;

наличие бляшек и отложений кальция.

Методы визуализации хороши, однако они лишь указывают на признаки, которых можно было бы избежать, если вовремя заметить риск развития инфаркта с помощью самого раннего маркера – высокочувствительного тропонина-I.

Что это за анализ и где его сдать?

Тропонин-I – белок, который обнаруживается только в сердечной мышце, и выделяется в кровь при любых повреждениях клеток миокарда. Эти особенности позволяют тропонину-I выступать как прогностический параметр развития сердечно-сосудистых заболеваний еще до появления первых симптомов. Это дает возможность правильно оценить свои риски и заранее предпринять меры, касающиеся образа жизни и пищевых привычек.

Определение высокочувствительного сердечного тропонина-I можно сделать в лаборатории "ЛабКвест" – результат будет готов через один день с момента поступления биоматериала. А "расшифровать" результаты анализов и определить дальнейшие медицинские действия поможет сервис "Доктор Q".

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