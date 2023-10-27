Все раньше и раньше: как правильно оценить риск развития инфаркта
Сердце само расскажет о нанесенном ему ущербе
27 октября 2023, 11:30, ИА Амител erid: LjN8KawRp
Ишемическая болезнь сердца – одна из главных причин смертей в мире. А ее осложнение в виде инфаркта уже не встречается исключительно у пожилых людей. Стресс, неправильное питание, плохие привычки, сидячий образ жизни – все это ведет к тому, что инфаркт продолжает "молодеть", а его своевременная диагностика становится обязательной.
Что такое инфаркт?
Инфаркт – это поражение миокарда в результате нарушения кровоснабжения, которое может быть по разным причинам. Чаще всего встречается атеросклероз, атеросклеротические бляшки, окклюзия сосуда бляшкой и тромбоз.
Кто в группе риска?
Да фактически каждый человек находится в группе риска по развитию атеросклероза, и именно его образ жизни влияет на то, будет ли прогрессировать это состояние. К сожалению, поддерживать себя в форме и сопротивляться вредным привычкам удается не каждому. В этом виновато, в том числе, значительное изменение структуры питания с преобладанием фастфуда и жирной пищи, что является одной из основных причин роста числа инфарктов. Нельзя забывать и о генетической предрасположенности.
Какие могут быть симптомы?
Инфаркт – острое экстренное состояние, поэтому у него нет симптомов в привычном нам смысле. Эта особенность оставляет только один способ профилактики – предотвращение с помощью оценки рисков.
На возможное развитие инфаркта указывает множество признаков, обнаруживаемых методами визуализации:
- нарушение эластичности сосудов;
- прогрессия сужения сосудов;
- наличие бляшек и отложений кальция.
Методы визуализации хороши, однако они лишь указывают на признаки, которых можно было бы избежать, если вовремя заметить риск развития инфаркта с помощью самого раннего маркера – высокочувствительного тропонина-I.
Что это за анализ и где его сдать?
Тропонин-I – белок, который обнаруживается только в сердечной мышце, и выделяется в кровь при любых повреждениях клеток миокарда. Эти особенности позволяют тропонину-I выступать как прогностический параметр развития сердечно-сосудистых заболеваний еще до появления первых симптомов. Это дает возможность правильно оценить свои риски и заранее предпринять меры, касающиеся образа жизни и пищевых привычек.
Определение высокочувствительного сердечного тропонина-I можно сделать в лаборатории "ЛабКвест" – результат будет готов через один день с момента поступления биоматериала. А "расшифровать" результаты анализов и определить дальнейшие медицинские действия поможет сервис "Доктор Q".
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