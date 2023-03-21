Алтайский театр кукол порадует зрителей спектаклями на весенних каникулах, под конец марта

21 марта 2023, 08:43, Анастасия Бичакова

Фото: amic.ru

Международный день театра кукол – 21 марта. Его отмечают во многих странах, в том числе и в России. Официально праздник появился в начале 2000-х. А поздравлять принято не только профессионалов, но и поклонников этого вида искусства.

Amic.ru узнал, какие спектакли пройдут в алтайском театре кукол "Сказка" в ближайшее время. Кстати, у школьников они выпадут на весенние каникулы, которые начнутся 24 марта.

1 "Молоко" Бэби-спектакль для малышей от 10 месяцев до двух с половиной лет. На сайте "Сказки" пишут, что это первая постановка для "ползунков", которые делают первые шаги и познают мир. В зале, где играют "Молоко", нет привычной сцены и пронумерованных мест. Спектакль пройдёт 24 марта. Маленькие зрители сами выбирают, где сесть и на что обратить внимание. При этом актёры активно взаимодействуют с ними. Начало в 10:30 и 16:00

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2 "Чёрная курица" "Чёрную курицу" также покажут 24 марта. Это спектакль по одноимённой повести Антония Погорельского. По сюжету, 10-летний Алёшка спасает от гибели приятельницу, курицу Чернушку. Чтобы отблагодарить мальчика, она показывает ему сказочный подземный мир. Там Алёша получает волшебное зёрнышко, с которым становится лучшим учеником в школе. При этом ему не надо делать уроки, но настолько ли это хорошо? Начало в 18:30

Цена билета: 300-400 рублей.

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3 "Не ёжик" Маленький Ёжик не уверен в себе, потому что усыпан иголками. Да и глупый Заяц не хочет играть с ним. А Ёжик хочет, чтобы он и Белка были его друзьями. Но не знает, как это сделать. И мама Ежиха не разделяет беду. Но однажды выясняется, что в лесу есть волшебный пень, исполняющий все желания. Спектакль пройдёт 25 марта. Начало в 10:30, 12:00, 14:00, 16:00.

Цена билета: 350 рублей.

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4 "Спящая красавица" Спектакль по сказке Шарля Перро сыграют 25 марта. Стремясь к ускользающей мечте, путник пробирается через глухую чащу леса. Он выходит к замку, обвитому плющом. В высокой башне, среди неподвижных придворных ждёт она… Вечно юная и прекрасная, как видение. Получится ли вызволить её из векового заточения? Ведь это не ошибка: именно её путник видел во сне. Начало в 11:00, 13:00

Цена билета: 300-400 рублей.

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5 "Карабас-Барабас и Тайная комната" Театрализованный квест "Карабас-Барабас и Тайная комната" организуют по мотивам "Приключений Буратино". Гостям обещают: будет интересно! Когда: 25 марта в 17:00, 26 марта в 16:00

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6 "Кто сидит в пруду?" Спектакль "Кто сидит в пруду?" тоже состоится 26 марта. Крошка Енот совсем взрослый! У него день рождения и мама говорит, что он может сам нарвать сладкой осоки для праздничного стола. Растёт она по ту сторону пруда. Но взрослым енотикам не страшно идти сквозь джунгли. Он не боится никого и ничего. Ну а… Если вдруг всё-таки станет жутко, то мама обязательно придёт на помощь. Начало в 12:00 и 14:00

Цена билета: 350 рублей

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