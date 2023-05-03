Мужчин нашли в Краснодаре, а также в Тихорецком и Апшеронском районах Краснодарского края

03 мая 2023, 19:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Следственный комитет опубликовал видео с подозреваемыми в убийстве владельца эвент-агентства Кирилла Чубко и его сотрудницы Татьяны Мостыко на трассе М-4 "Дон" в Краснодарском крае. Как сообщает НТВ, в причастности к преступлению подозревают троих ранее судимых мужчин.

Преступников задержали в Краснодаре, а также в Тихорецком и Апшеронском районах Краснодарского края. Они показали, в каком месте закопали тело убитого Чубко. Тело Мостыко пока ещё не найдено. В ближайшее время подозреваемых заключат под стражу.

По текущей версии, 28 апреля мужчины оказались на том же отрезке трассы, где сломалась машина потерпевших. Злоумышленники напали, забрали наличные, а также сняли 180 тысяч рублей с карты. После этого они убили мужчину и девушку, после чего решили замести улики и подожгли автомобиль.

Что известно об убийцах аниматоров?

В СМИ уже появились имена подозреваемых. По неподтверждённой информации, это 31-летний Демьян Кеворкян, 30-летний Анатолий Двойников и 44-летний Арам Татосян. Предположительно, Кеворкян ранее был судим за целый ряд преступлений – кражи, разбой, бандитизм, угон автомобиля, вымогательство, хранение оружия.

Напомним, что Чубко и Мостыко пропали на трассе М-4 "Дон". Перед исчезновением мужчина рассказал жене, что по дороге в Усть-Лабинск у него пробило колесо из-за ямы, а некто пообещал ему помочь.

Вычислить преступников удалось в том числе и по камерам. За ту ночь автомобиль аниматоров трижды попадал в объективы возле банкоматов. Мужчина, который снимал деньги в банкоматах, не был похож на пропавшего аниматора.