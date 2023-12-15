ЖК возведут недалеко от Крытого рынка и спортивного ядра микрорайона

15 декабря 2023, 08:15, ИА Амител

Проект дома на ул. 1-й Западной, 55а / Фото: «Мастерская Золотова»

Барнаульский застройщик, планирующий возводить дом на ул. 1-й Западной, 55а, решил сменить назначение земельного участка. Это позволит девелоперу построить здание до 25 этажей. При этом изначально инвестор хотел "посадить" на площадке небольшую многоэтажку – 8-10 уровней. Проект презентовали на градсовете весной 2022 года.

Работать на участке планирует новая компания "Доверие". Ее учредитель и руководитель – Евгений Прокудин, которому также принадлежат стройфирмы "Пакпластика" и "Меридианстрой". Участок на ул. 1-й Западной, 55а, имеет площадь 24 сотки. Раньше по этому адресу находилось двухэтажное кирпичное административное здание ЖЭУ (построено в 1985 году). Оно принадлежало девелоперу, его снесли в 2023 году.

Проект дома на ул. 1-й Западной, 55а / Фото: "Мастерская Золотова"

Для этой площадки застройщик в прошлом году разработал проект восьмиэтажного дома (в другом варианте – десятиэтажного) на 64 квартиры. Большая часть – "однушки" и "двушки", но архитекторы предусмотрели и несколько "трешек" с двумя санузлами, гардеробными и лоджиями.

Под двором по проекту располагалась подземная автостоянка на 40 машино-мест. Еще десять парковочных мест архитекторы разместили вдоль улиц.

Члены градсовета положительно приняли проект дома и его утвердили. Однако почти за два года компания так и не начала стройку.

В середине декабря 2023-го девелопер подал в мэрию документы, чтобы изменить разрешенный вид использования земельного участка. Сейчас, по данным кадастровой карты, территория подходит для среднеэтажной жилой застройки.

Однако инвестор через общественные обсуждения добивается, чтобы назначением площадки стала "многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)". Это позволит компании возвести дом в 25 этажей.

Проект дома на ул. 1-й Западной, 55а / Фото: "Мастерская Золотова"

Интересно, что в 2021 году застройщик уже обращался в мэрию и просил отнести участок в правилах землепользования и застройки к зоне Ж-1 (разрешено строить дома до 25 этажей). Однако чиновники ему отказали: для этого нужно было внести изменения в генплан.