Покупатели смогут выгодно совершать покупки и поучаствовать в розыгрыше баллов

02 ноября 2023, 17:00, ИА Амител erid: LjN8KCikg

Продуктовая корзина / Фото: торговая сеть "Пятерочка"

Торговая сеть "Пятерочка" запустила акцию "ВсеЧерная Пятница". Это значит, что в период с 31 октября по 13 ноября 2023 года посетители барнаульских магазинов смогут приобрести товары с выгодой и поучаствовать в розыгрыше баллов программы лояльности Х5* Клуба.

Товары – участники акции

В акции участвуют любимые товары покупателей следующих категорий:

кондитерские изделия;

колбасы;

пельмени;

кофе;

чай и другие.

Их будет легко найти на полках магазинов, т.к. они выделены специальными черными ценниками.

Выгода с картой Х5 Клуба

Совершая покупки с картой лояльности Х5 Клуба, покупатели смогут приобрести товары по особо выгодным условиям: два по цене одного, а также товары со скидкой от 50%.

Кроме того, гости получат возможность принять участие в розыгрыше баллов на карту. Для этого необходимо совершить покупку на сумму от 600 рублей в любом магазине "Пятерочка" или заказать продукты через мобильное приложение "Пятерочка Доставка" и зарегистрировать чек на сайте actions.5ka.ru.

Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей по результатам ее проведения, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте акции. Общий срок проведения мероприятия 31.10.2023-30.11.2023. Совершать покупки по акции можно до 13 ноября, регистрировать чеки – до 15 ноября 2023 года включительно.

*Х5 ("Икс5").

ООО "Агроторг" (ОГРН 1027809237796, Юридический адрес: 191025, город Санкт-Петербург, Невский пр., д. 90/92)

Реклама