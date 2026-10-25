Ранее из-за пожара в учреждении детей отправили на досрочные каникулы

25 октября 2026, 16:55, ИА Амител

Дети из села Шилово на занятиях / Фото: Министерство образования и науки Алтайского края

Учебный процесс в селе Шилово Калманского района возобновился после пожара в здании местной школы. 21 октября ученики вернулись за парты, которые теперь расположены в приспособленных помещениях — бывшем интернате и здании детского сада, сообщили в пресс-службе Минобрнауки Алтайского края.

Напомним, учреждение сгорело в ночь на 12 октября. По предварительным данным, очаг возгорания находился в подвале левого крыла здания, в районе котельной. После этого для школьников с 12 по 20 октября объявили каникулы.

Как пишет "Алтайская правда", на следующий день после пожара прошло экстренное родительское собрание, на которое прибыла заместитель министра образования и науки края Лариса Терновая. Родителям предложили два варианта: организовать ежедневный подвоз детей в Калманку, расположенную в 20 километрах, или оперативно переоборудовать пустующее здание бывшего интерната. В последние годы оно не использовалось по прямому назначению — местные жители плели там маскировочные сети и шили антидроновые одеяла для участников СВО.

Выбор был сделан единогласно в пользу второго варианта, так как зимнюю трассу часто блокируют бураны, а весной дорогу к райцентру заливает река. Кроме того, родители не захотели менять учителей, которые уже стали для детей родными. Волонтеров, занимавшихся плетением сетей, перенаправили в местный Дом культуры.

В обустройстве нового школьного пространства приняли участие директор Калманской СОШ Юрий Чернолуцкий, депутат АКЗС Владимир Попов, родители, органы местного самоуправления, Минобрнауки региона, а также учреждения культуры и спорта.

"Этот пожар стал настоящим потрясением не только для села, но и для всего Калманского района. Меньше чем за десять дней мы всем миром навалились и сделали что смогли по требованиям пожарной и антитеррористической безопасности, по правилам Роспотребнадзора. Очень благодарны тем, кто помог", — комментирует замглавы администрации района Ирина Кондакова.

В помещениях бывшего интерната потребовался частичный ремонт: рабочие меняли освещение, переделывали санузлы и отмывали кабинеты. Мебель, не предназначенную для учебы — кровати, диваны и холодильники, — вынесли, а на их место установили парты, стулья и школьные доски.

Места для младшеклассников в интернате не хватило, поэтому под два класса пришлось потеснить детский сад, обустроив бывшие методические кабинеты.

Школьная столовая не пострадала, так как находится в отдельном здании. В ней есть небольшой зал, который в будущем планируют переоборудовать под спортивный. Стоит отметить, что полноценного спортзала в сгоревшей школе и раньше не было — дети занимались физкультурой в широком коридоре. Для тренировок в теплое время года и зимних лыжных занятий у школы имеется уличная площадка.