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Всем россиянам, кроме москвичей, заморозят выдачу биометрических паспортов

Выпуск новых загранпаспортов приостановят как минимум до марта из-за нехватки чипов

02 февраля 2023, 17:50, ИА Амител

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Портал "Госуслуги" начал предупреждать жителей регионов России о приостановке выдачи загранпаспортов с биометрическими данными по техническим причинам, сообщает РИА Новости.

"Доводим до вашего сведения, что по технической причине, сложившейся на Московской печатной фабрике АО "Гознак", оформление и выдача заграничных паспортов нового поколения территориальными органами МВД России, в том числе по заявлениям, поданным в МАУ "МФЦ", приостановлено, предварительно, до второй половины марта 2023 года", – говорится в предупреждении.

При этом для жителей Москвы ситуация не изменилась – оформление нового загранпаспорта проходит в установленном порядке. Остальным же россиянам придётся получать документ старого образца.

Напомним, новый загранпаспорт содержит микрочип со сведениями о владельце и его биометрическими данными, например, отпечатки пальцев. Как уточняется, именно из-за нехватки этих чипов выпуск документов приостановили.

Напомним, в 2022 году тоже приостанавливали оформление биометрических загранпаспортов по техническим причинам.

 

Комментарии 11

  • Москвичи, каста избранных.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • и нафиг он нужен?
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, В селе и вправду что козе баян.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Это тем кому очень нужно съехать, пусть валят, обратной дороги не будет!!!
    03 февраля, Гость   Ответить
  • "Москвыичам" - биометрический техпаспорт.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Им же нужней,москалям
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Это тем кому очень нужно съехать---- а если в отпуск человек собирается?
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, как это нафиг? ездить по миру. каждый год ребенку море нужно 1-2 раза в год вообще-то
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, это просто для позагорать на море, какие "вали" то?
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, вы жили в Москве хотя-бы года 2?
    03 февраля, Гость   Ответить
  • А у москвичей что другая республика???
    05 февраля, Гость   Ответить
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