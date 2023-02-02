Всем россиянам, кроме москвичей, заморозят выдачу биометрических паспортов

Выпуск новых загранпаспортов приостановят как минимум до марта из-за нехватки чипов

02 февраля 2023, 17:50, ИА Амител

Фото: pixabay.com

Портал "Госуслуги" начал предупреждать жителей регионов России о приостановке выдачи загранпаспортов с биометрическими данными по техническим причинам, сообщает РИА Новости.

"Доводим до вашего сведения, что по технической причине, сложившейся на Московской печатной фабрике АО "Гознак", оформление и выдача заграничных паспортов нового поколения территориальными органами МВД России, в том числе по заявлениям, поданным в МАУ "МФЦ", приостановлено, предварительно, до второй половины марта 2023 года", – говорится в предупреждении.

При этом для жителей Москвы ситуация не изменилась – оформление нового загранпаспорта проходит в установленном порядке. Остальным же россиянам придётся получать документ старого образца.

Напомним, новый загранпаспорт содержит микрочип со сведениями о владельце и его биометрическими данными, например, отпечатки пальцев. Как уточняется, именно из-за нехватки этих чипов выпуск документов приостановили.

Напомним, в 2022 году тоже приостанавливали оформление биометрических загранпаспортов по техническим причинам.