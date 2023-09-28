Всероссийский день ходьбы пройдет в Барнауле

Принять участие в празднике могут как взрослые, так и дети

28 сентября 2023, 13:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com

1 октября на "Трассе здоровья" в Барнауле пройдет Всероссийский день ходьбы. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Принять участие в мероприятии смогут как взрослые, так и дети. Желающие преодолеют дистанции в два километра и пять километров. Кроме того, проведут соревнования и среди любителей скандинавской ходьбы.

Старт мероприятий назначен возле лыжной базы "Динамо", Змеиногорский тракт, 36.

С подробной программой можно ознакомиться по ссылке.