Всероссийский день ходьбы пройдет в Барнауле
Принять участие в празднике могут как взрослые, так и дети
28 сентября 2023, 13:35, ИА Амител
Фото: pxhere.com
1 октября на "Трассе здоровья" в Барнауле пройдет Всероссийский день ходьбы. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Принять участие в мероприятии смогут как взрослые, так и дети. Желающие преодолеют дистанции в два километра и пять километров. Кроме того, проведут соревнования и среди любителей скандинавской ходьбы.
Старт мероприятий назначен возле лыжной базы "Динамо", Змеиногорский тракт, 36.
С подробной программой можно ознакомиться по ссылке.
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