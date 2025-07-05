Всероссийский день поля в 2026 году пройдет в Алтайском крае

Губернатор Виктор Томенко пообещал провести все "на высшем уровне"

05 июля 2025, 15:31, ИА Амител

Фото: Darla Hueske / unsplash.com

Всероссийский день поля в 2026 году проведут в Алтайском крае, сообщил глава региона Виктор Томенко в телеграм-канале.

"Алтайский край — житница России, один из ведущих аграрных регионов страны — примет Всероссийский день поля в 2026 году", — написал он.

Губернатор пообещал провести мероприятие "на высшем уровне". "Все ресурсы у нас для этого есть", — указал политик.

Всероссийский день поля — ежегодная выставка сельского хозяйства, где показывают новые технологии, технику и достижения агропромышленности.

С 30 июля по 1 августа 2025 года в Алтайском крае пройдет День Сибирского поля. Местом проведения вновь станет Сибирский агропарк на Павловском тракте.