Всероссийский патриотический форум стартовал в Москве

На нем пройдет вручение Национальной премии "Патриот"

08 декабря 2024, 22:00, ИА Амител

Всероссийский патриотический форум / Фото: пресс-служба Всероссийского патриотического форума

8 и 9 декабря 2024 года столица России станет еще и столицей патриотизма. В эти дни здесь проходит масштабный патриотический форум, организованный Роспатриотцентром Росмолодежи. Мероприятие собрало инициативных людей, помогающих в развитии и укреплении страны. На форуме состоится награждение лауреатов Национальной премии "Патриот" и "Патриот-2024", чествование лучших приурочили к государственному празднику – Дню героев отечества (9 декабря).

Программа обширная. Например, пройдет секция "Язык молодежи, стратегии вовлечения и успешные практики взаимодействия", где будут изучаться особенности молодежного языка как инструмента для построения эффективных коммуникаций. Особое внимание уделят созданию стратегий, способных привлечь внимание молодежи и укрепить доверие. Также в рамках секции будет обсуждаться подготовка к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Участники и гости форума рассмотрят актуальные вопросы информационной безопасности и противодействия гибридным угрозам. Эксперты затронут темы поддержки семей в России, поделятся ключевыми трендами в этой сфере и подчеркнут значение формирования семейных традиций в условиях стремительно меняющегося мира.

Панельные дискуссии станут площадкой для обсуждения национальных проектов, направленных на улучшение качества жизни россиян. И для обсуждения на тему философских и практических аспектов понятия "Подвиг", его моральных основ и значения в патриотическом воспитании молодёжи. Также будет уделено внимание сохранению памяти о подвигах защитников Отечества.

Информационным партнером премии выступает RT.