Всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ" второй раз стартует в Барнауле

24 мая город ждет масштабное беговое событие с синхронным стартом

17 мая 2025, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFHozq36

Забег в Барнауле / Фото: Андрей Лихошерстов

Ровно через неделю, в субботу, 24 мая, в столице Алтайского края состоится большой "ЗаБег.РФ". Рассказываем, как принять участие и во сколько старт.

Что это за забег?

"ЗаБег.РФ" – девятый всероссийский полумарафон с синхронным стартом. Это не просто бег, это масштабный спортивный праздник, пронизанный духом соперничества, дружбы и здорового образа жизни.

Атлеты из разных уголков РФ и еще 16 стран одновременно ринутся к финишной черте. В более чем ста городах зрители и болельщики станут свидетелями захватывающего зрелища, наблюдая за тем, как воля и упорство воплощаются в каждом движении бегунов.

Впервые в Барнауле "ЗаБег" пройдет в формат эстафеты, дистанция будет поделена на четыре этапа.

Когда и где пройдет полумарафон?

Мероприятие состоится в следующую субботу, 24 мая. Старт на проспекте Ленина 59, площадь перед администрацией края. Фан-зона спортивного мероприятия откроется в 10:00. Старты по времени определены в следующем порядке:

11:00 – старт 1 км;

11:30 – старт 5 км и 10 км;

13:00 – старт 21.1 км + эстафета.

Организаторы обещают яркую и насыщенную программу, включающую в себя не только сам забег, но и развлекательные мероприятия и мастер-классы. Присоединяйтесь, чтобы вместе создать незабываемый спортивный праздник. Полумарафон "ЗаБег.РФ" – это вызов, который стоит принять.

Информационный партнер "ЗаБег.РФ" – радиостанция DFM ("ДиЭфЭм") Барнаул. Твой заряд бодрости на каждый день! Игры, новости и самые зажигательные треки на 102.4 FM.

Партнер мероприятия – сеть ресторанов быстрого питания "Грильница". Энергия вкуса и доверие миллионов гостей в пяти регионах Сибири.Возрастное ограничения для участия в забеге 6+, само мероприятие без возрастных ограничений.

ИП Шаповалова А.Д.

Реклама