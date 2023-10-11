Вслед за сектором Газа Армия обороны Израиля ударила по Ливану
Военные ответили на атаку по военному посту, прилегающему к приграничному населенному пункту Араб Аль-Арамше
11 октября 2023, 17:01, ИА Амител
По посту на границе Израиля с Ливаном выпустили ракету. Как сообщает телеканал "360", Армия обороны Израиля заявила, что в ответ на это они нанесли удары по ливанской территории.
Около 10:30 мск военные сообщили, что по военному посту, прилегающему к приграничному населенному пункту Араб Аль-Арамше, нанесли удар ракетой.
"В ответ на недавний запуск противотанковых ракет по солдатам ЦАХАЛ армия в настоящее время наносит удары по территории Ливана", – заявили в ЦАХАЛ.Напомним, что палестинское движение ХАМАС третий день наносит массированные ракетные удары по Израилю. Боевики проникли в приграничные города, взяли десятки пленных и расстреляли более 700 человек. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны и палестинцы за это дорого заплатят.
Позднее о готовности помочь ХАМАС заявили в ливанской "Хезболле". Сейчас группировка якобы мобилизует свои силы.
07:46:09 12-10-2023
Всех соседей начали прессовать. Сопли не жуют
09:31:11 12-10-2023
работайте, братья!
09:40:11 12-10-2023
гость (09:31:11 12-10-2023) работайте, братья!... В Израиле у нас братьев точно нет, потому чем больше они сцепятся между собой и друг друга передавят - тем лучше. А мы со стороны посмотрим.
17:07:33 12-10-2023
Гость (09:40:11 12-10-2023) В Израиле у нас братьев точно нет, потому чем больше они сце... Только об этом лучше не говорит открыто. Выразите озабоченность и достаточно.
17:13:49 12-10-2023
Гость (09:40:11 12-10-2023) В Израиле у нас братьев точно нет, потому чем больше они сце... Твои братья в Африке на деревьях сидят