Вслед за сектором Газа Армия обороны Израиля ударила по Ливану

Военные ответили на атаку по военному посту, прилегающему к приграничному населенному пункту Араб Аль-Арамше

11 октября 2023, 17:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

По посту на границе Израиля с Ливаном выпустили ракету. Как сообщает телеканал "360", Армия обороны Израиля заявила, что в ответ на это они нанесли удары по ливанской территории.

Около 10:30 мск военные сообщили, что по военному посту, прилегающему к приграничному населенному пункту Араб Аль-Арамше, нанесли удар ракетой.

"В ответ на недавний запуск противотанковых ракет по солдатам ЦАХАЛ армия в настоящее время наносит удары по территории Ливана", – заявили в ЦАХАЛ.Напомним, что палестинское движение ХАМАС третий день наносит массированные ракетные удары по Израилю. Боевики проникли в приграничные города, взяли десятки пленных и расстреляли более 700 человек. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны и палестинцы за это дорого заплатят.

Позднее о готовности помочь ХАМАС заявили в ливанской "Хезболле". Сейчас группировка якобы мобилизует свои силы.