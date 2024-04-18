В Лаборатории солнечной астрономии дают "резко негативный" прогноз на вторую половину недели

18 апреля 2024, 12:06, ИА Амител

Солнечная активность / Фото: pixabay.com

В ближайшие дни на Земле ожидается неблагоприятная геомагнитная обстановка. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Ученые подчеркнули, что одна магнитная буря на планете уже была: она началась в ночь со вторника на среду и продлилась четыре с половиной часа. Впрочем, по мощности явление было довольно слабым.

Но дальше солнечная активность увеличится, говорят в лаборатории: возможны даже вспышки уровня X.

О том, будет ли магнитная буря 18 апреля и какой мощности она может достичь, – в материале amic.ru.

1 Будет ли магнитная буря 18 апреля 2024 года? Точных данных нет. Ученые пока не научились заблаговременно прогнозировать магнитные бури. Они лишь предсказывают, насколько сильными будут геомагнитные возмущения в ближайшие дни. Но сказать наверняка, перерастут ли они в полноценную бурю, можно лишь непосредственно перед ее началом. Зато в лаборатории могут оценить степень угрозы и рассчитать вероятность возникновения магнитной бури. При этом ученые отмечают, что прогноз на следующие несколько дней "резко негативный": активность Солнца лишь будет возрастать. "В самые ближайшие дни вероятен выход Солнца на вспышки уровня X, то есть на события высшего балла. Кроме того, ожидающаяся активность Солнца, скорее всего, будет локализована в так называемых геоэффективных участках солнечной поверхности, откуда происходит наиболее сильное воздействие на Землю", – говорится в сообщении лаборатории

2 Каким будет магнитное поле Земли 18 апреля? Согласно актуальному прогнозу, в течение дня 18 апреля ожидаются геомагнитные возмущения от 2 до 3 баллов. Это считается безопасным уровнем. Но примерно в полдень по московскому времени ожидается усиление колебаний до 4 баллов. Это уже "желтый" уровень, который близок к магнитной буре.

3 Какова вероятность, что дело дойдет до магнитной бури? Ученые оценивают вероятность магнитной бури 18 апреля в 25%. Риск перехода в сильный геомагнитный шторм они рассчитали как 5%.