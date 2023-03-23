Вспышку холеры в мире прогнозирует ВОЗ

Особую обеспокоенность вызывает высокая смертность от холеры

23 марта 2023, 12:28, ИА Амител

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Риск распространения холеры в мире специалисты ВОЗ расценивают как очень высокий, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.

Как отметили в ВОЗ, по состоянию на 20 марта из 24 государств продолжали поступать сообщения о новых случаях заболевания.

"С 11 февраля 2023 года, когда был опубликован предыдущий обзор по холере в мире, глобальная ситуация ухудшилась. Четыре новые страны сообщили о вспышках болезни. Учитывая нынешнюю ситуацию, ВОЗ расценивает риск на глобальном уровне как очень высокий", – указали в организации.

Особую обеспокоенность вызывает высокая смертность от холеры. Многие страны "сообщили о более высоких показателях летальности, чем в предыдущие годы".

"Является самым высоким показателем, зарегистрированным более чем за десятилетие", – подчеркнули в ВОЗ.

Также в организации отметили, что "общая способность реагировать на многочисленные и одновременные вспышки продолжает испытывать напряжение ввиду глобальной нехватки ресурсов, включая нехватку вакцины".

Напомним, в 2022 году Роспотребнадзор рекомендовал регионам усилить меры профилактики холеры.