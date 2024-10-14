Встреча с морем. В ресторане "Живые души" пройдет особый ужин "Текстуры морей"

Приходите на ужин, где каждая деталь – от блюд до музыки – будет направлена на то, чтобы создать незабываемый вечер

14 октября 2024, 16:00, ИА Амител erid: LjN8KJDBH

Тимур Мирзаев / Фото предоставлено рестораном "Живые души"

В ресторане-поэме "Живые души" 31 октября 2024 года пройдет особенный гастрономический ужин под названием "Текстуры морей". Это событие станет настоящей встречей с морем, где каждый гость сможет насладиться изысканными морскими деликатесами, созданными приглашенным шеф-поваром из Казани Тимуром Мирзаевым.

Тимур Мирзаев – талантливый шеф-повар, который за годы своей карьеры приобрел значительный опыт в таких известных гостиничных брендах, как Marriott ("Мариотт"), Starwood ("Старвуд") и Hyatt ("Хайят"). Работал в Дубае, Маскате и Москве. Усовершенствовал свои кулинарные навыки во взаимодействии с шеф-поварами из Великобритании, Франции, Италии и Германии. Этот богатый опыт позволил развить уникальный взгляд на процесс приготовления пищи и создания вкусов, которые отличаются нестандартными сочетаниями и свежестью.

На ужине "Текстуры морей" Тимур представит сет, созданный с акцентом на сезонность и чистоту вкуса. Его философия заключается в том, чтобы открыть новые грани продуктов и создать незабываемые гастрономические впечатления. Каждое блюдо станет отражением осознанного подхода к ингредиентам и уважения к природе.

Событие будет сопровождаться работой шеф-сомелье ресторана "Живые души" Ивана Коломийца. А музыкальное сопровождение от виртуозного музыканта Алексея Воронина внесет в атмосферу ужина нотки морской свежести и романтики.

Иван Коломиец и Алексей Воронин / Фото предоставлено рестораном "Живые души"

Стоимость участия составляет 6000 рублей. Не упустите возможность насладиться кулинарным искусством на высшем уровне. Для получения подробной информации и бронирования мест звоните по телефону 600-046.

Синельников Андрей Олегович

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