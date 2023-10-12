Вступила в силу статья о наказании за сбор краснокнижных грибов

Ранее закон предусматривал ответственность только за ущерб, нанесенный животным и растениям

12 октября 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com

С 12 октября в России вступила в силу статья, которая предусматривает наказание за сбор краснокнижных грибов. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее статья 8.35 Кодекса об административных нарушениях предусматривала наказание только за нанесение ущерба редким животным и растениям. Обновление позволит также штрафовать за нанесение ущерба "другим организмам" из Красной книги.

Для физических лиц штраф составит от 2,5 до 5 тысяч рублей. Также предусматривается конфискация растений.

Юридическим лицам за правонарушение придется заплатить от 500 тысяч до 1 млн рублей.