Вступила в силу статья о наказании за сбор краснокнижных грибов
Ранее закон предусматривал ответственность только за ущерб, нанесенный животным и растениям
12 октября 2023, 09:15, ИА Амител
Фото: pxhere.com
С 12 октября в России вступила в силу статья, которая предусматривает наказание за сбор краснокнижных грибов. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее статья 8.35 Кодекса об административных нарушениях предусматривала наказание только за нанесение ущерба редким животным и растениям. Обновление позволит также штрафовать за нанесение ущерба "другим организмам" из Красной книги.
Для физических лиц штраф составит от 2,5 до 5 тысяч рублей. Также предусматривается конфискация растений.
Юридическим лицам за правонарушение придется заплатить от 500 тысяч до 1 млн рублей.
13:19:00 12-10-2023
Значит защита отстрела краснокнижных животных и волков не проходит даже на рассмотрение,потому как куча чиновников красуется в инсте со стволом и убитым животным и это их хобби,а здесь это заработок нищих и они обеспокоились?Павел Пашков который год бъёт тревогу;а кто-то даже с вышек устраивает сафари..
17:49:53 12-10-2023
Инициатива нового закона, его проведения до вступления, утверждения в силу-большие деньги для депутатов. Вот и стараются, и фиолетово им, что эти грибы никому не нужны. Нужны деньги.
23:33:07 12-10-2023
Даже не знала, что бывают краснокнижные грибы. Надо писать названия и поместить фотки.