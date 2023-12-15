Вступление в СРО по строительству: как это сделать и что это даст?

Ответы на самые популярные вопросы соискателей

15 декабря 2023, 18:00, ИА Амител erid: LjN8KcLdW

Строитель / Фото: gpointstudio / Freepik

Для юридических лиц и ИП, участвующих в строительстве, капитальном ремонте или реконструкции вступление в саморегулируемые организации – требование закона 315-ФЗ. Без этого организации не имеют права участвовать в тендерах и работать по госконтрактам. Найти ответы на главные вопросы, касающиеся вступления в СРО, поможет "Независимый центр лицензирования", оказывающий услуги по лицензированию, сертификации и многому другому.

На какой срок выдается допуск СРО?

Раньше лицензия компаниям-подрядчикам выдавалась на пять лет. Чтобы избежать коррупции в отрасли, а также исключить лишнюю нагрузку на бизнес, требование о перелицензировании отменили. Сегодня допуск выдается бессрочно и действует весь период существования компании.

Сколько специалистов нужно для вступления в строительную СРО?

Необходимо иметь в штате минимум двух квалифицированных специалистов, внесенных НРС (соответственно, НРС НОСТРОЙ или НРС НОПРИЗ).

Сколько нельзя вступить в СРО после выхода?

Вне зависимости от того, был ли выход добровольным или принудительным, вступить в СРО можно только через год после выхода или исключения.

За какое время можно вступить в СРО?

Градостроительным кодексом предусмотрен максимальный срок до 30 дней с момента подачи заявления о вступлении. При обращении в "Независимый центр лицензирования" задача может быть решена за более короткий срок (до 1-7 дней). Многое зависит от того, насколько быстро компания-подрядчик представит документы, а также от правильности заполнения бумаг. В любом случае вступление осуществляется при курировании персональным менеджером, который помогает оперативно решать любые возникающие сложности.

Нужно ли оплачивать годовые членские взносы сразу?

Компания-подрядчик может выбрать комфортный именно для нее график погашения платежей. При вступлении можно внести плату за один, три, шесть или все двенадцать месяцев сразу.

Какие преимущества дает вступление в СРО?

Вступление в СРО дает право осуществлять профессиональную деятельность на законных основаниях. А также участвовать в тендерах и иных мероприятиях, своевременно получать информацию об изменениях в отрасли, защиту профессиональных интересов.

ООО "Независимый центр лицензирования"; ОГРН 1167847090850; Юридический адрес: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Грибакиных, дом 25, корпус 3, литер А.

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