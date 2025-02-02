ВСУ нанесли ракетный удар по школе-интернату в Судже
Точной информации о пострадавших нет
02 февраля 2025, 12:00, ИА Амител
1 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по школе-интернату в городе Суджа Курской области, сообщает Минобороны РФ.
"Пуск ракет противника из Сумской области был зафиксирован российскими средствами противовоздушной обороны", – сказано в сообщении.
В МО РФ атаку расценили как военное преступление и провокацию, направленную на отвлечение мирового внимания от действий Украины в других районах, в частности, от событий в населенном пункте Русское Поречное Курской области.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил в своем Telegram-канале, что на данный момент точной информации о пострадавших нет, но власти опасаются, что в момент удара в интернате могли находиться люди.
"Достоверной информации о числе пострадавших пока нет. В любом случае удар ракетами по интернату, где могли находиться люди, – это преступление, у которого нет прощения и нет сроков давности", – написал он.
Суджа, расположенная на границе с Украиной, была под контролем украинских войск с августа 2024 года, после того как ВСУ прорвали российскую оборону и заняли несколько населенных пунктов Курской области.
В октябре 2024 года бывший глава района Александр Богачев сообщал, что украинские войска удерживали мирных жителей в учебных заведениях, в том числе в интернате в Судже, где порой размещались до нескольких десятков человек.
12:15:27 02-02-2025
Какая то странная оценка, вообще то ракетный удар по государству.
12:23:27 02-02-2025
Олег (12:15:27 02-02-2025) Какая то странная оценка, вообще то ракетный удар по государ... Там история в том, что копатели Черного моря обвинили ВВС России в бомбовом ударе по этому зданию. Наши заявили, что зафиксировали пуск пакета из шести ракет Хаймарс из Сумской области. К сожалению Суджа еще не освобождена и чубатые могут зачистить улики - осколки от ракет. Хотя по оставленным следам все равно будет понятно - бомба это была или ракета.
12:38:58 02-02-2025
Гость (12:23:27 02-02-2025) Там история в том, что копатели Черного моря обвинили ВВС Ро... А минусуют мне чубатые или за «копателей Черного моря» обидно стало?
13:37:58 02-02-2025
Гость (12:38:58 02-02-2025) А минусуют мне чубатые или за «копателей Черного моря» обидн... Это они еще про насыпку кавказских гор забыли. Куда им грунт убирать было???
15:30:49 02-02-2025
Гость (12:38:58 02-02-2025) А минусуют мне чубатые или за «копателей Черного моря» обидн... А обрезанному плюсовать чтоли?
17:56:16 02-02-2025
Гость (12:23:27 02-02-2025) Там история в том, что копатели Черного моря обвинили ВВС Ро... Слишком много вопросов возникает, не кажется ли вам? Суджа под контролем ВСУ, в интернате они держат мирных, прикрываются ими и планируют использовать их как обменный фонд в будущем. Зачем им тратить шесть дорогущих хаймарсов, чтобы уничтожить этот интернат?
15:22:19 02-02-2025
Почему стреляют по территории РФ ?
Кто такое допустил ???
18:24:56 02-02-2025
За день ничего про жертвы сказать не могут. Такое впечатление, что сараю ударили.