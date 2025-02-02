ВСУ нанесли ракетный удар по школе-интернату в Судже

Точной информации о пострадавших нет

02 февраля 2025, 12:00, ИА Амител

Фото: Суджа в Telegram / t.me/sudzha_tme

1 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по школе-интернату в городе Суджа Курской области, сообщает Минобороны РФ.

"Пуск ракет противника из Сумской области был зафиксирован российскими средствами противовоздушной обороны", – сказано в сообщении.

В МО РФ атаку расценили как военное преступление и провокацию, направленную на отвлечение мирового внимания от действий Украины в других районах, в частности, от событий в населенном пункте Русское Поречное Курской области.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил в своем Telegram-канале, что на данный момент точной информации о пострадавших нет, но власти опасаются, что в момент удара в интернате могли находиться люди.

"Достоверной информации о числе пострадавших пока нет. В любом случае удар ракетами по интернату, где могли находиться люди, – это преступление, у которого нет прощения и нет сроков давности", – написал он.

Суджа, расположенная на границе с Украиной, была под контролем украинских войск с августа 2024 года, после того как ВСУ прорвали российскую оборону и заняли несколько населенных пунктов Курской области.

В октябре 2024 года бывший глава района Александр Богачев сообщал, что украинские войска удерживали мирных жителей в учебных заведениях, в том числе в интернате в Судже, где порой размещались до нескольких десятков человек.