ВСУ нанесли удар по группе журналистов в Запорожской области

Корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов получил ранение

22 ноября 2023, 22:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов получил ранение осколочным снарядом в Запорожской области. Как сообщает РИА Новости, его эвакуировали в учреждение Минобороны.

В министерстве заявили, что Вооруженные силы Украины нанесли удар осколочным боеприпасом с беспилотного летательного аппарата по группе российских журналистов под Запорожьем. Максудов был среди них.

Его эвакуировали, сейчас жизни журналиста ничего не угрожает – ему оказали медицинскую помощь.

Напомним, что это не первый случай, когда российские журналисты страдают от атак ВСУ. 7 ноября под обстрел попали журналисты РИА Новости – они находились в Донбассе. При этом никто не пострадал.

В октябре во время обстрела в Донецке пострадал журналист газеты "Известия" Евгений Быковский. Он был доставлен в одну из городских больниц.