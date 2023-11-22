ВСУ нанесли удар по группе журналистов в Запорожской области
Корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов получил ранение
22 ноября 2023, 22:45, ИА Амител
Корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов получил ранение осколочным снарядом в Запорожской области. Как сообщает РИА Новости, его эвакуировали в учреждение Минобороны.
В министерстве заявили, что Вооруженные силы Украины нанесли удар осколочным боеприпасом с беспилотного летательного аппарата по группе российских журналистов под Запорожьем. Максудов был среди них.
Его эвакуировали, сейчас жизни журналиста ничего не угрожает – ему оказали медицинскую помощь.
Напомним, что это не первый случай, когда российские журналисты страдают от атак ВСУ. 7 ноября под обстрел попали журналисты РИА Новости – они находились в Донбассе. При этом никто не пострадал.
В октябре во время обстрела в Донецке пострадал журналист газеты "Известия" Евгений Быковский. Он был доставлен в одну из городских больниц.
07:08:23 23-11-2023
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