ВСУ нанесли удары по избирательным участкам в Херсонской области

В Брилевке есть пострадавшие

15 марта 2024, 21:23, ИА Амител

Фото : Избирательная комиссия Херсонской области

Украинские войска обстреляли избирательные участки в Каховке и Брилевке Херсонской области. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в региональном избиркоме.

"В Каховке жертв удалось избежать. В Брилевке есть пострадавшие, им оказывают помощь. Благодаря слаженным действиям сотрудников УИКов избирателей эвакуировали из зданий", – заявили там.Также в Скадовске возле избирательного участка заложили взрывное устройство – самодельная бомба лежала в мусорной урне. Никто не пострадал.