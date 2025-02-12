ВСУ нанесли удары по колонне с экспертами МАГАТЭ в Запорожской области

Перенесенная по вине Украины с 5 на 12 февраля плановая ротация экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС вновь не состоялась

12 февраля 2025, 23:29, ИА Амител

Российский флаг / Фото: unsplash.com

Украина сорвала ротацию экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС, колонна с российскими военными и сотрудниками агентства подверглась ударам беспилотников и минометному обстрелу. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой.

Согласно сообщению, перенесенная по вине Украины с 5 на 12 февраля плановая ротация экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС вновь не состоялась.

"В очередной раз причиной стали провокационные действия украинцев, которые отказались пропустить экспертов секретариата агентства, с начала февраля ожидающих возможности заменить своих коллег на станции", – заявила она.

Российская сторона полностью обеспечила подготовку к ротации, предоставила гарантии безопасности и конкретную схему перемещений, а также направила группу для встречи экспертов. Ротация началась штатно, но затем движение представителей МАГАТЭ неожиданно заблокировали ВСУ. Военные ВС РФ несколько часов ждали экспертов в условленном месте под ударами украинских БПЛА. В результате ротацию решили отменить, а когда колонна с российскими военными и сотрудниками МАГАТЭ возвращалась, по ним нанесли удары беспилотниками и минометами.

"Одновременно киевский режим совершил очередную попытку нападения на ЗАЭС при помощи БПЛА. Расстояние от места падения одного из украинских беспилотников до первого энергоблока станции составило не более 300 метров", – подчеркнула Захарова.