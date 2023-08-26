ВСУ обстреляли поселок в Белгородской области кассетными боеприпасами

Пострадали четыре человека

26 августа 2023, 15:31, ИА Амител

Фото: Настоящий Гладков / t.me/vvgladkov

Украинские военные обстреляли поселок Уразово Валуйского городского округа Белгородской области кассетными боеприпасами из РСЗО "Град", сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграме.

По данным губернатора, снаряды попали по частным домам и на территорию сельскохозяйственного магазина, также повреждены несколько автомобилей.

Предварительно, пострадали трое мужчин и одна женщина – у всех осколочные ранения. Их уже доставили в больницу.

Напомним, Киев получил кассетные боеприпасы от США в рамках очередного пакета военной помощи. Эти боеприпасы крайне опасны, так как при применении они разрываются в воздухе и выпускают множество маленьких бомб, которые могут покрыть территорию, равной площади нескольких футбольных полей.

В 2008 году более ста государств подписали международную Конвенцию, запрещающую использование, передачу, производство и хранение таких боеприпасов. Однако США, Украина и Россия этот документ не подписывали.