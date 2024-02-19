ВСУ применили против российских военных антрахинон

Химикат привел к ожогам, тошноте и рвоте

19 февраля 2024, 17:37, ИА Амител

Упаковки отравляющих веществ / Фото: unsplash.com

В январе 2024 года Вооруженные силы Украины применяли по российским подразделениям неизвестный токсический химикат, который привел к ожогам, тошноте и рвоте. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал глава войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По его словам, атака химическим веществом была произведена 31 января. Согласно результатам исследований, это был антрахинон – он обладает выраженным токсическим действием и вызывает слепоту, нарушения функций печени и почек. В странах Евросоюза антрахинон запрещен вследствие его канцерогенного действия.

Напомним, что ранее ВСУ заявляли о наличии у них аналогов боевого вещества "Табун", применявшегося фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, случаи применения отравляющих веществ против российских военных неоднократно фиксировались ранее.