ВСУ применили против российских военных антрахинон
Химикат привел к ожогам, тошноте и рвоте
19 февраля 2024, 17:37, ИА Амител
В январе 2024 года Вооруженные силы Украины применяли по российским подразделениям неизвестный токсический химикат, который привел к ожогам, тошноте и рвоте. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал глава войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
По его словам, атака химическим веществом была произведена 31 января. Согласно результатам исследований, это был антрахинон – он обладает выраженным токсическим действием и вызывает слепоту, нарушения функций печени и почек. В странах Евросоюза антрахинон запрещен вследствие его канцерогенного действия.
Напомним, что ранее ВСУ заявляли о наличии у них аналогов боевого вещества "Табун", применявшегося фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, случаи применения отравляющих веществ против российских военных неоднократно фиксировались ранее.
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Может у нас тоже есть антрахинон