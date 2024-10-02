ВСУ требуют от семьи пленного российского военного совершить теракт
Они прислали видео с пытками жене россиянина
02 октября 2024, 21:45, ИА Амител
Патроны / Фото: unsplash.com
Украинские военные пытают российского пленного и требуют от его семьи совершить теракт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
"Жене пленного Сергея Полия поступило видео с его пытками в украинском плену и требованием совершить теракт для их прекращения", – заявил собеседник агентства.
На присланном видео российской боец лежит на полу в помещении, которое похоже на гараж. В течение минуты неизвестный избивал его дубинкой.
09:15:40 03-10-2024
мра...зи
09:44:02 03-10-2024
Твари...Других слов нет...
11:15:45 03-10-2024
Во твари. И ведь нельзя с ними также. Получается скотом быть эффективней?