ВСУ требуют от семьи пленного российского военного совершить теракт

Они прислали видео с пытками жене россиянина

02 октября 2024, 21:45, ИА Амител

Патроны / Фото: unsplash.com

Украинские военные пытают российского пленного и требуют от его семьи совершить теракт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

"Жене пленного Сергея Полия поступило видео с его пытками в украинском плену и требованием совершить теракт для их прекращения", – заявил собеседник агентства.

На присланном видео российской боец лежит на полу в помещении, которое похоже на гараж. В течение минуты неизвестный избивал его дубинкой.