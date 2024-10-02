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ВСУ требуют от семьи пленного российского военного совершить теракт

Они прислали видео с пытками жене россиянина

02 октября 2024, 21:45, ИА Амител

Патроны / Фото: unsplash.com
Патроны / Фото: unsplash.com

Украинские военные пытают российского пленного и требуют от его семьи совершить теракт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

"Жене пленного Сергея Полия поступило видео с его пытками в украинском плену и требованием совершить теракт для их прекращения", – заявил собеседник агентства.

На присланном видео российской боец лежит на полу в помещении, которое похоже на гараж. В течение минуты неизвестный избивал его дубинкой.

Происшествия

Комментарии 3

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горожанка

09:15:40 03-10-2024

мра...зи

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Гость

09:44:02 03-10-2024

Твари...Других слов нет...

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Гость

11:15:45 03-10-2024

Во твари. И ведь нельзя с ними также. Получается скотом быть эффективней?

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