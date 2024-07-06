ВСУ устроили массовую атаку беспилотниками на Краснодарский край

Обломки дронов повредили вышку сотовой связи и привели к возгораниям резервуаров с топливом

06 июля 2024, 10:21, ИА Амител

Пылающий огонь / Фото: pxhere.com

Украина устроила массовую атаку беспилотниками в Краснодарском крае минувшей ночью. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным оперштаба региона, украинскими БПЛА были атакованы гражданские объекты в Ейском, Ленинградском и Павловском районах.

В Ейске обломки упавшего беспилотника незначительно повредили вышку сотовой связи. Также падение фрагментов привело к загоранию резервуаров по хранению топлива на нефтебазе в станице Павловской. Также пожар произошел на топливном резервуаре в станице Ленинградской.

На месте работают оперативные службы. По предварительной информации, никто не пострадал.