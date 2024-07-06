ВСУ устроили массовую атаку беспилотниками на Краснодарский край
Обломки дронов повредили вышку сотовой связи и привели к возгораниям резервуаров с топливом
06 июля 2024, 10:21, ИА Амител
Украина устроила массовую атаку беспилотниками в Краснодарском крае минувшей ночью. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным оперштаба региона, украинскими БПЛА были атакованы гражданские объекты в Ейском, Ленинградском и Павловском районах.
В Ейске обломки упавшего беспилотника незначительно повредили вышку сотовой связи. Также падение фрагментов привело к загоранию резервуаров по хранению топлива на нефтебазе в станице Павловской. Также пожар произошел на топливном резервуаре в станице Ленинградской.
На месте работают оперативные службы. По предварительной информации, никто не пострадал.
20:54:23 06-07-2024
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