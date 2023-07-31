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ВСУ за июль потеряли порядка 21 тысячи солдат

Российским войскам удалось ликвидировать 10 танков Leopard и 11 американских БМП Bradley

31 июля 2023, 18:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу оценил потери Вооруженных сил Украины за июль. Как сообщает РЕН ТВ, по его информации, украинская армия потеряла около 21 тысячи солдат и свыше двух тысяч единиц техники в ходе неудачного контрнаступления.

"Потери противника составили 20 824 человека и 2227 единиц различного вооружения", – заявил он.

Российским войскам удалось ликвидировать 10 танков Leopard и 11 американских БМП Bradley. Также в списке ликвидированных 40 артиллерийских систем М777, полученных от США,  и 50 самоходных артиллерийских установок от европейских стран НАТО.

СВО

Комментарии 3

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Гость

18:44:21 31-07-2023

Без комментариев.

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Гость

22:26:40 31-07-2023

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Гость

10:16:01 01-08-2023

Такими темпами за 10 лет они всех потеряют. Если поляки не подойдут. Тогда еще лет 20 на поляков

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