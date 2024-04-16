ВТБ будет выдавать электронные удостоверения-карты ветеранам боевых действий

Рассказываем, что дает этот документ и как его получить

16 апреля 2024, 16:00, ИА Амител

Солдат. Ветеран / Фото с сайта freepik

Банк ВТБ подключился к масштабному проекту Минобороны России по выдаче ветеранам боевых действий удостоверений нового образца "СВОи". Соглашение о партнерстве в социально значимом проекте подписали президент – председатель правления банка Андрей Костин и Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Электронное удостоверение "СВОи" разработали в Минобороны, оно действует бессрочно на всей территории страны.

Что дает такое удостоверение?

Электронное удостоверение ветерана боевых действий (ВБД) выглядит как обычная банковская карта. Оно станет удобным аналогом бумажной версии документа и упростит получение финансовой и нефинансовой поддержки от государства – на него будут зачислять денежное довольствие и все другие положенные выплаты.

"СВОи" будет действовать и как дебетовая карта для финансовых операций на каждый день. Удостоверение ВБД можно использовать для оплаты проезда на транспорте, получения федеральных и региональных льгот и скидок. Оно доступно ветеранам боевых действий всех вооруженных конфликтов и операций.

Когда его можно получить?

ВТБ начнет выдавать удостоверения с начала лета.

"С июня мы начнем выдавать электронные удостоверения ветеранам боевых действий, которые также станут единым средством для управления финансами, доступа к цифровым сервисам и объединят все меры социальной поддержки. По нашей оценке, их смогут получить более 1 млн ветеранов боевых действий", – сообщил заместитель президента – председателя правления банка Георгий Горшков.

Банк много лет выступает партнером государства в социальных программах, добавил топ-менеджер.

Как оформить удостоверение?

Электронное удостоверение-карту "СВОи" можно будет заказать как в офисе банка-партнера, так и онлайн.

Для оформления потребуется паспорт, бумажное удостоверение ветерана боевых действий либо справка об участии в специальной военной операции.