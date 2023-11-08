ВТБ: до конца года рублевые пассивы россиян прирастут более чем на 2 трлн рублей

Драйвером роста станет повышение доходности по вкладам и накопительным счетам

08 ноября 2023, 17:00, ИА Амител

Деньги. Рубли / Фото: ededchechine / Freepik

До конца года средства на рублевых счетах россиян, за исключением эскроу, прирастут на 2,2 трлн рублей. Такой прогноз дал ВТБ. Сумма сопоставима с половиной привлеченных средств населения с начала года. К концу года портфель классических сбережений вкладчиков российских банков достигнет 43,3 трлн рублей. Об этом в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis*-2023 сообщила начальник управления "Сбережения" ВТБ Наталья Тучкова.

Депозиты в национальной валюте остаются основным сберегательным инструментом для населения. По итогам десяти месяцев объем классических пассивов в рублях в отечественных банках уже превысил прогнозные значения на текущий год, преодолев 37 трлн рублей. В целом портфель сбережений россиян с начала года вырос на 13%, до 41,4 трлн рублей.

До конца года эксперты ВТБ ожидают новой волны активности вкладчиков. Драйвером роста станет резкое повышение доходности по вкладам и накопительным счетам. Банки предложили вкладчикам рекордные для этого года ставки – до 15%. Наибольшая доходность доступна по рублевым депозитам на "длинные" сроки – 2-3 года. По накопительным счетам ключевые игроки предлагают своим клиентам доходность в районе 15% годовых.

"На фоне роста ставок, с учетом традиционно высокого сезона, мы ожидаем резкого роста рынка рублевых сбережений под конец года. Приток рублевых депозитов будет сопоставим с половиной прироста пассивов за десять месяцев. Столь существенный результат позволят обеспечить не только высокие ставки, но и сезонные выплаты зарплат и бонусов, снижение кредитной активности населения из-за роста стоимости заимствований, капитализацией процентов по уже открытым под высокие ставки депозитам", – прокомментировала начальник управления "Сбережения" ВТБ Наталья Тучкова.

По ее словам, клиенты будут стремиться несколько удлинять свои пассивы на фоне ожидания сохранения высокого значения ключевой ставки, а затем ее возможного снижения. В результате фокус внимания вкладчиков сместится с трехмесячных депозитов на более длинные сроки – от шести месяцев и выше. Это приведет к росту доли долгосрочных вкладов в портфеле в следующем году.

*Finopolis ("Финополис")