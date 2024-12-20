ВТБ и CNews открыли прием заявок на премию Data Fusion Awards 2025

Участие могут принять компании, вузы и госорганизации

20 декабря 2024, 16:30, ИА Амител

Data Fusion Awards / Фото: awards.data-fusion.ru

ВТБ и CNews ("СиНьюс") объявили о старте приема заявок на всероссийскую премию в области искусственного интеллекта и анализа данных – Data Fusion Awards 2025 ("Дата Фьюжн Эвордс"). Подать заявку можно до 23 января 2025 года. Впервые в этом году премия включает специальную номинацию – научный прорыв года в ИИ. Для участия приглашают авторов научных статей в области искусственного интеллекта. Призовой фонд номинации составляет 3 миллиона рублей. Партнером выступает Институт ИИ МГУ.

Эта кросс-отраслевая премия проходит уже четвертый раз. Побороться за победу могут компании, образовательные учреждения и государственные организации. Помимо научной номинации, финалистов назовут еще в пяти категориях, в том числе посвященных использованию технологий Data Fusion ("Дата Фьюжн") в бизнесе, госсекторе и другие.

Заявки принимают до 23 января 2025 года включительно, а награждение пройдет 16-17 апреля следующего года в рамках крупнейшей технологической конференции по обмену данными – Data Fusion.

Жюри оценит проекты, посвященные искусственному интеллекту и анализу больших данных, а также вклад университетов, корпоративных учебных центров и образовательных курсов в подготовку специалистов. Особое внимание будет уделено тому, как в проектах используется подход Data Fusion, объединяющий данные, алгоритмы машинного обучения и процессы для улучшения анализа данных.

"Мы глубоко убеждены, что подход Data Fusion, предполагающий объединение данных, алгоритмов машинного обучения, определит будущее развитие технологий и сервисов, которые нас окружают. Развитие этих технологий будет идти при самом плотном взаимодействии с наукой. Тем более что отечественная школа является признанным авторитетом в мировом научном сообществе. Также мы считаем крайне важным привлечение новых кадров, молодых, талантливых специалистов, деятельность которых подчеркивает Data Fusion Awards 2025", – прокомментировал руководитель департамента анализа данных и моделирования – старший вице-президент ВТБ Максим Коновалихин.

Главный редактор CNews и член жюри Александра Кирьянова добавила, что международное научное сотрудничество переживает серьезные изменения, и многие российские ученые столкнулись с ограничениями на участие в зарубежных конференциях и публикациях.

"В рамках новой номинации "Научный прорыв года в ИИ" совместно с партнерами мы привлечем внимание к последним достижениям отечественных исследователей и отметим их премией", – подчеркнула Александра Кирьянова.