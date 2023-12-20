ВТБ и "Открытие" начали объединение офисной сети

Полностью процесс объединения офисной сети завершится к концу 2024 года

20 декабря 2023, 17:00, ИА Амител

Банк. Банкомат / Фото: fanjianhua / Freepik

Под брендом ВТБ начали работать первые пять офисов банка "Открытие": в Москве, Уфе, Ханты-Мансийске, Омске и Тюмени. Клиентам доступно проведение всех востребованных финансовых операций.

В рамках интеграции двух банков под единым брендом объединятся более 250 офисов "Открытия". С начала 2024 года клиентам "Открытия" станут доступны продуктовые предложения ВТБ: дебетовые и кредитные карты, ипотека, сберегательные продукты. Начиная со второго квартала, миграция перейдет в максимально активную фазу и будет продолжаться до финального объединения бизнеса.

"Интеграция банка "Открытие" и ВТБ идет полным ходом. Мы считаем своим абсолютным приоритетом обеспечение комфортных условий для клиентов при переходе в ВТБ при сохранении высокого качества обслуживания и лучших практик двух банков", – отметил директор департамента сети банка "Открытие" Артём Окороков.

Основная задача в рамках интеграции – гармонизация перехода клиентов "Открытия" в ВТБ, добавил руководитель департамента администрирования сети – вице-президент ВТБ Сергей Нечаев.

"Нам важно сохранить качество предоставляемых услуг, расширить масштаб и доступность банковского обслуживания для аудитории обоих банков. Для этого на горизонте трех лет ВТБ увеличит офисную сеть на 40%, выйдет в новые для себя территории, а также в 1,5 раза расширит штат курьеров. Все это позволит нам расширить набор финансовых возможностей для клиентов "Открытия" и добавить к их привычному сервису все преимущества от обслуживания в ВТБ", – прокомментировал Сергей Нечаев

ВТБ и "Открытие" также продолжают интеграцию менеджмента в регионах. Единые бизнес-лидеры двух банков назначены уже в 63 российских регионах присутствия. В течение следующего года они будут отвечать за работу двух банков и продолжат курировать объединение.

Сегодня офисная сеть ВТБ насчитывает порядка 1,3 тыс. точек в 79 субъектах РФ. В рамках стратегии развития сети до 2026 года банк планирует расширить доступность банковского обслуживания на 100% субъектов федерации и городов с населением от 20 тысяч человек, охватив все финансово активное население страны. ВТБ намерен увеличить доступность физических каналов в два раза, чтобы сетью банка были охвачены более 100 млн человек.