ВТБ и ВЦИОМ: каждый второй россиянин получает финансовую поддержку от родных

И почти все считают правильным её оказывать самому

16 декабря 2022, 19:02, ИА Амител

Фото: freepik.com

Финансовую поддержку от родных сейчас получает каждый второй россиянин (46%), следует из результатов совместного исследования ВТБ и ВЦИОМ. 94% россиян считают уместным финансово помогать взрослым членам семьи. 80% отмечают, что такая помощь оправданна при возникновении непредвиденных обстоятельств. Жители Сибири чаще других (74%) готовы финансово помочь родителям с ремонтом.

Финансовая поддержка родственников

Итак, большинство опрошенных (94%) готовы помогать старшим членам семьи. На деле респонденты оказывают материальную поддержку родителям (27%) и детям (18%). Сёстрам и родным братьям помогают 7% опрошенных.

Чаще всего финансовую помощь считают уместным оказывать в случае непредвиденных обстоятельств (80%). Вескими причинами для материальной поддержки россияне считают также получение высшего или специального образования безработных детей и внуков (74%) и выход родителей на пенсию (70%). Две трети опрошенных уверены, что стоит помогать родственнику при потере работы (66%) или оплачивать ремонт в доме родителей (65%). В Сибири по сравнению с другими округами больше тех, кто готов финансово помочь родителям с ремонтом (74%).

При этом практически каждый второй россиянин получает финансовую помощь от родных (46%).

Планирование бюджета

Большинство опрошенных россиян принимают участие в планировании семейного бюджета. Более половины делают это совместно с супругом/супругой (63%) или другими членами семьи, а более четверти — самостоятельно (28%). Чаще всего планируют бюджет совместно с супругами в Сибири (69%). Не планируют свой бюджет 5% опрошенных.

Новогодние подарки

Большинство опрошенных россиян считают важным делать подарки родным на Новый год (87%). Практически каждый пятый думает, что подарками, скорее, нужно порадовать детей, а не взрослых (23%), и только 10% придерживаются мнения, что новогодние подарки в принципе можно не дарить. На ближайший Новый год планируют преподнести подарок своим близким 78% опрошенных, самый популярный вариант — угощения к новогоднему столу (45%).

Опрос проведён ВЦИОМ в период с 1 по 5 декабря 2022 г. по заказу банка ВТБ через интернет-панель «ВЦИОМ-Онлайн». Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Объём выборки: 1662 респондента от 18 до 65 лет. Подробности на сайте ВЦИОМ.