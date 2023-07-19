ВТБ: мошенники обманывают клиентов в телеграме через фейковые карты

В банке настоятельно рекомендуют не переводить деньги по просьбе кого-то через соцсети, не проверив, а реально ли ваш знакомый их просит

19 июля 2023, 18:05, ИА Амител

Мошенник / Фото: Freepik

ВТБ фиксирует новую схему мошенников в телеграме. Под разными предлогами они взламывают аккаунт в мессенджере и просят знакомых и близких пользователя перевести средства на свой счет в стороннем банке, используя при этом поддельный дизайн карты крупных кредитных организаций.

Сначала в телеграме приходит сообщение от знакомого, который просит проголосовать за родственника на конкурсе, приобрести товары по акции и т.д. При переходе по ссылке пользователя просят указать номер телефона и подтвердить голосование СМС-кодом. На самом деле клиент находится на фишинговом ресурсе и вводит пароль, который позволяет мошенникам получить доступ к его аккаунту в телеграм.

Затем со взломанного аккаунта мошенники рассылают сообщения о якобы форс-мажоре с просьбой перевести деньги на номер своей карты. На самом деле ее изображение – подделка, созданная с помощью специального телеграм-бота. Номер карты является реальным, но счет находится в другом банке. Такая схема позволяет мошенникам выиграть время для вывода похищенных средств.

"Активность мошенников в телеграме в последние недели усилилась, мы получаем сообщения клиентов о попытках взлома их аккаунтов, которые впоследствии используются в подобных схемах. Раньше это были единичные случаи, мошенники изменяли имя и подставляли дизайн карты необходимого банка в ручном режиме с помощью графических редакторов. Теперь злоумышленники автоматизировали процесс с помощью телеграм-бота и изготавливают подделки в разы быстрее. Использование такой технологии в руках мошенников может приобрести массовый характер", – предупреждает старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

Он рекомендует перед отправкой денег удостовериться, а тот ли человек их просит. Например, ему можно просто позвонить.

В ВТБ напоминают: для защиты аккаунта необходимо настроить двухэтапную аутентификацию в разделе "Конфиденциальность" и установить облачный пароль, который будет запрашиваться при входе с нового устройства в дополнение к СМС-коду.

А чтобы всегда держать под контролем все операции по картам и счетам, нужно подключить СМС-уведомления и оперативно получать от банка актуальную информацию.