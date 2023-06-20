Злоумышленники используют сервис бронирования отелей как приманку

20 июня 2023, 17:29, ИА Амител

Мошенник / Фото: pixabay.com

В разгар туристического сезона ВТБ зафиксировал мошенническую активность – предложения оценить бронирование отелей. Клиенты получают их в СМС-рассылке, которая ведет на фишинговый сайт, созданный для кражи персональных данных и денежных средств.

Что это за рассылка?

Мошенники создают группу в мессенджерах или отправляют СМС, в котором предлагают оценивать сервис бронирования отелей и фотографии отелей на сайте Booking ("Букинг"). В тексте указывают ссылку на телеграм-канал, где клиент может более подробно обсудить со своим персональным "менеджером" дальнейшие условия "трудоустройства" по оценке отелей. При переходе по объявлению тема корректируется – клиенту предлагают помочь онлайн-магазинам "в продажах" и обещают крупные доходы до десятков тысяч рублей в день.

И в чем уловка?

Злоумышленники отправляют ссылку на фишинговый сайт, где человеку нужно пройти предварительную регистрацию, указав ФИО, адрес электронной почты и номер мобильного телефона. А потом еще и внести определенную сумму на указанный счет, чтобы начать выполнять задания. В конце каждого "рабочего" дня клиент получает на счет в два-три раза больше, чем он "инвестировал". Но вывести деньги не получится.

"Данный прием аналогичен схеме по приему на "работу" в различные маркетплейсы. Основная цель – выманить как можно больше денег у потенциальной жертвы", – пояснил старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов.

И что делать?

ВТБ рекомендует не реагировать на подозрительные спам-рассылки, не участвовать в непонятных групповых чатах, воздерживаться от общения с незнакомыми людьми в интернете. Важно помнить, что злоумышленники пишут с иностранного номера, используют странные названия аккаунтов и часто формулируют фразы неграмотно.

"В период туристического сезона подобная активность может быть особенно заметной, поэтому мы предостерегаем клиентов от подобных уловок и советуем сохранять бдительность. При любых подозрительных действиях клиенты ВТБ могут оперативно сообщать информацию в наш онлайн-чат. Это поможет предотвратить мошеннические схемы и обеспечить безопасную цифровую среду для всех", – добавил Никита Чугунов.

ВТБ также напоминает, что мошенники часто рассылают клиентам СМС-сообщения от имени банка, имитируя официальную рассылку и предлагая перейти по ссылке, чтобы принять участие якобы в опросе качества за вознаграждение. Но пользователи попадают на опасный ресурс, где необходимо заполнить анкету с персональными данными, а также подтвердить личность и зачисление бонусов с помощью СМС-кодов. Сделав это, клиент банка передает в руки злоумышленников реквизиты для восстановления доступа к личному кабинету ВТБ Онлайн, что в будущем позволит мошенникам похитить его деньги.