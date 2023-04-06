ВТБ нарастил объём выдач ипотеки в регионах Алтая в 1,5 раза

В марте 2023 года жители Алтайского края и Республики Алтай оформили в ВТБ ипотечных кредитов на 1,16 млрд рублей

06 апреля 2023, 17:00, ИА Амител

Ипотека / Фото: pressfoto / Freepik

По итогам первого квартала 2023 года ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай оформил около 800 кредитов на 2,5 млрд рублей. Самым активным оказался март: объём выдач достиг 1,16 млрд рублей, что в полтора раза превысило результат февраля. Средняя сумма одного жилищного кредита по итогам квартала составила 3 млн рублей, средний срок – 23,7 года.

Около 40% сделок в январе-марте банк проводил в рамках программ с господдержкой. Среди них жители региона впервые чаще выбирали "Семейную ипотеку": по ней оформлено свыше 160 кредитов на общую сумму 600 млн рублей. Вторая по популярности – "Ипотека с господдержкой – 2020" (около 100 кредитов более чем на 460 млн рублей).

"Расширение льготной программы "Семейная ипотека" на семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми независимо от года их рождения существенно простимулировало спрос на неё. Мы отмечаем, что по итогам первого квартала впервые число сделок по ипотеке для семей с детьми превысило выдачи по основной программе господдержки", – отметил управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов.

В целом по стране ВТБ в первом квартале 2023 года оформил 44,3 тысячи кредитов на 228 млрд рублей. Самым активным оказался март: объём выдач достиг 105,4 млрд рублей, что на 35% превысило результат февраля и оказалось выше, чем в среднем по рынку. Срок, на который клиенты в среднем заключали кредитный договор, составил 25,5 года (в начале года – 23,7 года).

По оценке ВТБ, в марте продажи жилищных кредитов в России составили более 530 млрд рублей, что на четверть выше результата февраля. По итогам первого квартала объём ипотечных сделок в России составил около 1,2 трлн рублей, в то время как в январе-марте прошлого года – 1,3 трлн рублей.