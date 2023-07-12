ВТБ: объем выдач ипотеки самозанятым превысил 5 млрд рублей

Подавляющее большинство оформляют кредиты для покупки жилья в многоквартирном доме

12 июля 2023, 14:05, ИА Амител

Ипотека / Фото: pixabay.com

С начала 2023 года около 1,3 тысячи самозанятых получили в ВТБ жилищные кредиты на общую сумму более 5,2 млрд рублей. По статистике банка, чаще всего такие клиенты приобретают квартиры, а средний размер одного кредита составляет около 4 млн рублей.

Недвижимость в многоквартирных домах оформляют в ипотеку около 95% заемщиков, работающих на себя, отмечают в ВТБ. Около 4% самозанятых берут средства на дома с земельным участком, а 1% оформляют апартаменты.

Наибольшую активность такие клиенты проявляют в Москве и области – здесь ВТБ проводит примерно каждую пятую ипотечную сделку с самозанятыми. В топ-3 регионов также входят Краснодарский край и Санкт-Петербург с Ленинградской областью с долей 8% и 6% от общего числа выдач соответственно.

"Сегодня поддержке самозанятых уделяется особое внимание. Таким россиянам доступен широкий набор инструментов финансовой помощи как на федеральном, так и региональном уровнях. К активной работе с сегментом подключаются крупные банки, фокусируясь на повышении качества жизни самозанятых клиентов", – прокомментировал начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин.

Он добавил, что за счет перехода на новые IT-системы существенно улучшаются условия ипотеки для заемщиков, получающих финансирование без подтверждения дохода. Меняется и подход к самозанятым заемщикам, для них увеличивается доступная сумма и смягчаются требования. И это направление пользуется спросом. Например, в ВТБ после перезапуска программы спрос самозанятых россиян на ипотеку вырос почти в три раза и продолжает поступательно увеличиваться.