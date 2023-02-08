ВТБ, "Открытие" и РНКБ объединили сеть банкоматов

Создание единого парка устройств самообслуживания станет первым этапом интеграции новых банков в Группу ВТБ

08 февраля 2023, 17:15, ИА Амител

Фото: freepik.com

С 7 февраля 2023 года клиенты ВТБ, "Открытия" и РНКБ могут без комиссии вносить и снимать наличные в банкоматах всех трёх кредитных организаций. Лимиты на снятие и пополнение счетов зависят от тарифного плана, установленного банком – эмитентом карты.

Для клиентов стали доступны почти 20 тыс. банкоматов, из которых 14,4 тыс. устройств относятся к ВТБ, 3,7 тыс. – к "Открытию", 1,5 тыс. – к РНКБ. Создание общей сети банкоматов стало первым этапом объединения банков.

"Мы заинтересованы не только в сохранении клиентской базы, но и её расширении. Мы значительно укрепляем возможности по работе с устройствами самообслуживания для пользователей как в крупных региональных центрах, так и на территории Крыма. Клиенты "Открытия" и РНКБ получат доступ к одной из крупнейших сетей в России, которая теперь превысит 19,5 тысячи устройств. Аналогичные подходы будут применены и по другим направлениям интеграции", – отметил президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин.

Президент – председатель правления банка "Открытие" Михаил Алексеев добавил, что объединение банкоматных сетей позволит клиентам уже сейчас воспользоваться преимуществами интеграции в ВТБ, крупнейшей российской банковской группы.

"Мы расцениваем это как важный шаг на пути достижения синергетического эффекта от объединения услуг и сервисов ведущих отечественных банков", – отметил Михаил Алексеев.

Благодаря объединению сетей банкоматов будет создана одна из самых больших сетей устройств самообслуживания в нашей стране.

"Можно сказать, что между Крымом и материковой частью России появился ещё один "мост", только финансовый. Теперь визиты наших клиентов в другие регионы будут ещё более комфортными – как и поездки клиентов ВТБ и банка "Открытие" на отдых в Крым", – подчеркнул Михаил Алексеев.