ВТБ отменил комиссию при оплате ЖКУ по системе "Город" в Алтайском крае

Оплатить можно и QR-кодом

07 июня 2024, 17:00, ИА Амител

Смартфон. Оплата телефоном / Фото: freepik

ВТБ отменил комиссию за оплату жилищно-коммунальных услуг по системе "Город" через ВТБ Онлайн в Алтайском крае. Платежи без комиссии действуют как при оплате услуг по адресу, так и по лицевому счету.

Теперь жители региона могут без комиссии оплатить жилищно-коммунальные услуги в интернет-банке и мобильном приложении ВТБ Онлайн через региональную систему приема и обработки платежей – систему "Город" Алтайского края.

"Сегодня различные операции через интернет-банк совершают уже более 200 тысяч клиентов на территории региона, сервис онлайн-оплаты включает в себя более 50 тысяч организаций по всей России, и уже 99% платежей в ВТБ Онлайн проходят без комиссии. Уверен, что реализованный совместно с системой "Город" проект оценят как действующие клиенты банка, так и новые пользователи", – прокомментировал управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов.

По словам заместителя директора системы "Город" Алтайского края Юрия Обухова, отмена банком комиссии – это эффективное предложение на конкурентном банковском рынке, которое упростит и облегчит процессы оплаты жилищно-коммунальных услуг для жителей региона.

Пользователю доступно несколько вариантов оплаты счета. Например, отсканировав QR-код. Реквизиты будут введены автоматически.