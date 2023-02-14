ВТБ: портфель классических пассивов физлиц в России вырастет почти на 6%
При этом валютный портфель розничных сбережений будет и дальше стагнировать
14 февраля 2023, 18:30, ИА Амител
В 2023 году объём классических пассивов физических лиц в российских банках увеличится на 5,9% и достигнет 38,78 трлн рублей. Дедолларизация сбережений продолжится, при этом вырастет интерес к вкладам в альтернативных валютах. Объём розничных сбережений в ВТБ будет расти быстрее рынка. Об этом в ходе пресс-брифинга заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
По оценкам ВТБ, за 2022 год объём классических сбережений физлиц в российских банках, включая вклады и средства на счетах, увеличился на 5,5% – до 36,62 трлн рублей. Депозитный портфель по рынку вырос на 6,7% и составил 22,65 трлн рублей. Это подтверждает доверие клиентов к банковскому сектору, несмотря на вызовы прошлого года.
Розничный портфель классических пассивов ВТБ по итогам года также вырос (+4%), несмотря на то, что банк первым из крупных игроков попал под санкции в феврале прошлого года. Драйвером роста выступили классические депозиты, объём которых за год увеличился на 22% и превысил 3,2 трлн рублей. Наиболее существенно выросли рублевые вклады, их доля достигла 88% в депозитном портфеле банка.
В этом году рост объёма пассивов физлиц в российских банках будет сопоставим с уровнем прошлого года: по прогнозам ВТБ, он увеличился на 5,9% – до 38,78 трлн рублей. Валютный портфель розничных сбережений в России продолжит стагнировать и за год уменьшится на 8-9%. Объём классических сбережений физлиц в ВТБ будет расти быстрее рынка.
"По нашим прогнозам, с учётом ожидания снижения инфляции до уровня 5-6% ключевая ставка в этом году может сохраниться в пределах 7-8%, что стабилизирует рыночную конъюнктуру на текущем уровне. Соответственно, ставки по срочным депозитам в рублях будут варьироваться в зависимости от срока размещения на уровне 8% годовых, наиболее высокая доходность будет обеспечена при размещении средств на 2-3 года. Несмотря на это, мы увидим рост спроса на вклады до шести месяцев: если во втором полугодии 2022 года россияне стали чаще размещать деньги на длинные депозиты, то сегодня мы фиксируем возвращение внимания клиентов к коротким и среднесрочным вкладам. Например, в январе на депозиты сроком 3-6 месяцев пришлось около 80% вкладов, открытых в ВТБ. И интерес к таким депозитам в первом полугодии сохранится", – комментирует Анатолий Печатников.
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