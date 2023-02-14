ВТБ: портфель классических пассивов физлиц в России вырастет почти на 6%

При этом валютный портфель розничных сбережений будет и дальше стагнировать

14 февраля 2023, 18:30, ИА Амител

Фото: freepik.com

В 2023 году объём классических пассивов физических лиц в российских банках увеличится на 5,9% и достигнет 38,78 трлн рублей. Дедолларизация сбережений продолжится, при этом вырастет интерес к вкладам в альтернативных валютах. Объём розничных сбережений в ВТБ будет расти быстрее рынка. Об этом в ходе пресс-брифинга заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

По оценкам ВТБ, за 2022 год объём классических сбережений физлиц в российских банках, включая вклады и средства на счетах, увеличился на 5,5% – до 36,62 трлн рублей. Депозитный портфель по рынку вырос на 6,7% и составил 22,65 трлн рублей. Это подтверждает доверие клиентов к банковскому сектору, несмотря на вызовы прошлого года.

Розничный портфель классических пассивов ВТБ по итогам года также вырос (+4%), несмотря на то, что банк первым из крупных игроков попал под санкции в феврале прошлого года. Драйвером роста выступили классические депозиты, объём которых за год увеличился на 22% и превысил 3,2 трлн рублей. Наиболее существенно выросли рублевые вклады, их доля достигла 88% в депозитном портфеле банка.

В этом году рост объёма пассивов физлиц в российских банках будет сопоставим с уровнем прошлого года: по прогнозам ВТБ, он увеличился на 5,9% – до 38,78 трлн рублей. Валютный портфель розничных сбережений в России продолжит стагнировать и за год уменьшится на 8-9%. Объём классических сбережений физлиц в ВТБ будет расти быстрее рынка.