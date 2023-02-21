ВТБ предупреждает о звонках мошенников с клонов российских номеров

В банке рассказали, на что обращать внимание

21 февраля 2023, 13:44, ИА Амител

Фото: zaozaa09 / Freepik

ВТБ фиксирует звонки с иностранных номеров, похожих на российские, чтобы ввести пользователей в заблуждение и обманным путём получить доступ к их счетам. Большинство подобных звонков проходят через мессенджеры.

По данным ВТБ, мошенники регистрируют аккаунты на так называемые "виртуальные SIM-карты" как российских, так и иностранных операторов. Клиенты всё чаще получают звонки именно с зарубежных номеров, например, +84 95 ххххххх или +49 хххххх. Такие входящие вызовы из мессенджеров визуально схожи с обычным звонком с российского городского или мобильного номера, а на экране смартфона на платформе iOS даже выглядят как обычный звонок сотового оператора.

Банк просит клиентов быть максимально бдительными и обращать внимание на следующие моменты. Если собеседник, позвонивший вам, кажется подозрительным, рекомендуется немедленно прекратить разговор и перезвонить по официальному номеру банка, проверив безопасность средств на своём счёте. Смотреть на количество цифр на номере мобильного телефона: российские номера имеют 11 цифр, иностранные, похожие на российские, – больше 11, при этом звонок с территории России начинается только с 8, а с российского номера в международном формате – с +7.

Активность телефонных мошенников сдерживает действие закона, обеспечившего блокировку "серых" сим-карт, и ужесточение ответственности сотовых операторов за случаи подмены номера.

Дополнительная угроза состоит в том, что большинство мессенджеров позволяют указать любое имя абонента при регистрации номера. Мошенники пользуются этой уловкой и подписываются "Центробанком", "Службой безопасности банка", "Следственным комитетом" и т.д. Клиенты видят это на экране смартфона во время звонка и начинают разговор, предоставляя злоумышленникам персональную информацию.

По данным ВТБ, сегодня каждый второй звонок мошенников приходится на мессенджеры, а к концу года специалисты банка прогнозируют рост этой доли до 80%.