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ВТБ предупреждает о звонках мошенников с клонов российских номеров

В банке рассказали, на что обращать внимание

21 февраля 2023, 13:44, ИА Амител

Фото: zaozaa09 / Freepik
Фото: zaozaa09 / Freepik

ВТБ фиксирует звонки с иностранных номеров, похожих на российские, чтобы ввести пользователей в заблуждение и обманным путём получить доступ к их счетам. Большинство подобных звонков проходят через мессенджеры.

По данным ВТБ, мошенники регистрируют аккаунты на так называемые "виртуальные SIM-карты" как российских, так и иностранных операторов. Клиенты всё чаще получают звонки именно с зарубежных номеров, например, +84 95 ххххххх или +49 хххххх. Такие входящие вызовы из мессенджеров визуально схожи с обычным звонком с российского городского или мобильного номера, а на экране смартфона на платформе iOS даже выглядят как обычный звонок сотового оператора.

Банк просит клиентов быть максимально бдительными и обращать внимание на следующие моменты. Если собеседник, позвонивший вам, кажется подозрительным, рекомендуется немедленно прекратить разговор и перезвонить по официальному номеру банка, проверив безопасность средств на своём счёте. Смотреть на количество цифр на номере мобильного телефона: российские номера имеют 11 цифр, иностранные, похожие на российские, – больше 11, при этом звонок с территории России начинается только с 8, а с российского номера в международном формате – с +7.

Активность телефонных мошенников сдерживает действие закона, обеспечившего блокировку "серых" сим-карт, и ужесточение ответственности сотовых операторов за случаи подмены номера.

Дополнительная угроза состоит в том, что большинство мессенджеров позволяют указать любое имя абонента при регистрации номера. Мошенники пользуются этой уловкой и подписываются "Центробанком", "Службой безопасности банка", "Следственным комитетом" и т.д. Клиенты видят это на экране смартфона во время звонка и начинают разговор, предоставляя злоумышленникам персональную информацию.

По данным ВТБ, сегодня каждый второй звонок мошенников приходится на мессенджеры, а к концу года специалисты банка прогнозируют рост этой доли до 80%.

Комментарии 10

  • Вы самое главное не рассказали- жулики, звонящие в мессенджер, якобы от лица банка ВТБ или Госуслуг, обращаются к потенциальной жертве по имени-отчеству и наверняка знают о наличии счёта в банке ВТБ. Так что пусть банкиры ищут в своих рядах крысу, слившую инфу в один из колл-центров в г. Днепр, Украинской ССР...
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Предлагайте решить вопрос в офисе, спрашивайте куда вам подъехать. Если продолжают настаивают на телефонном разговоре, значит звонят мошенники.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • у непонятных звонилок всегда спрашиваю "чей Крым?". в ответ слышу только тишину.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, вот поэтому как слышу, что звонящий представляется сотрудником банка ВТБ - сразу кладу трубку. Слишком уж много от них звонков за этот год. Пусть что-то делают со своей службой безопасности.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, я как-то маты отборные по телефону услышала, когда беря трубку, сказала коллеге по работе "поди опять жулики звонят".
    21 февраля, Гость   Ответить
  • у непонятных звонилок всегда спрашиваю "чей Крым?" --- работает безотказно. Либо мат в ответ, либо трубку бросают
    21 февраля, Гость   Ответить
  • втб самый дырявый банк! имею счета в 4 банках, а звонят только из "втб".
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, аналогично. Звонят только от лица ВТБ. Откуда мошенники знают, что у меня есть карта ВТБ. Про остальные банки ведь не знают.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • недавно ночью мне звонил "сынок", который "сбил кого-то" и срочно нужны деньги, я с сочувствием охала и ахала и говорю: "синку, а чий крим?". и получаю в ответ: "крим ми скоро повернемо, пи...пи...пи...(непереводимая на цензурный игра слов)"
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, "втб самый дырявый банк!" вот такая же история! я даже ходила ругаться с ними, тк перестала быть их клиенткой 3 года назад, а звонки и смс до сих пор идут. достали!
    22 февраля, Гость   Ответить
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