ВТБ рассказал о мошеннической схеме с обновлением банковских приложений

В банке посоветовали бросать трубку, если некий "сотрудник" предлагает обновиться

26 сентября 2024, 18:12, ИА Амител

Смартфон / Фото: pxhere.com

Мошенники придумали новую схему хищения денег у россиян с призывом обновить банковское приложение. Об этом сообщает РБК со ссылкой на старшего вице-президента ВТБ, руководителя департамента цифрового бизнеса Никиту Чугунова.

"За первую середину сентября количество жалоб клиентов банка на подобные звонки увеличилось в шесть раз", – сказал он, уточнив, что в сентябре каждый десятый звонок был с такой просьбой от аферистов.

В телефонном разговоре злоумышленники представляются сотрудниками банка и предлагают установить "правильную версию" приложения, иначе счета и карты клиента якобы будут заблокированы. После этого жертве отправляют ссылку для скачивания программы, после перехода по ней экран смартфона блокируется.

В этот момент аферисты получают доступ к личному кабинету пользователя в банковском приложении и СМС-коду. С помощью этих данных они могут вывести деньги со счета.

В ВТБ посоветовали бросать трубку, если некий "сотрудник банка" предлагает обновить приложение. Затем следует обратиться в банк и попросить временно заблокировать личный кабинет, чтобы мошенники не смогли получить к нему доступ и похитить деньги.