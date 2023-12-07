ВТБ: сибиряки верят в рост российского рынка в 2024 году

Большинство жителей макрорегиона хранят деньги только в рублях

07 декабря 2023, 18:00, ИА Амител

Рубли / Фото: ededchechine / Freepik

Жители Сибири верят в российский фондовый рынок. Это следует из опроса*, проведенного в регионах России брокером ВТБ Мои Инвестиции к Инвестиционному форуму "Россия зовет!". Так, 53% респондентов считают, что в 2024 году рынок ждет постепенный рост. Еще 12% уверены, что он вырастет сильно. 36% полагают, что котировки уже восстановились и находятся на высоких уровнях.

"Мы видим, что подавляющее большинство россиян верят в российский фондовый рынок и считают, что он принесет хорошую доходность в 2024 году. Это говорит о потенциале роста числа частных инвесторов и объема вложенных средств в следующем году. Прогнозируемый приток средств инвесторов на рынок позволяет рассчитывать на успешные IPO** возрастающего числа компаний", – отметил руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков.

Выбирая привлекательные отрасли для инвестиций в 2024 году (можно было давать более одного варианта ответа), жители Сибири отдали предпочтение:

нефтегазовым компаниям – 33% опрошенных;

технологическим – 30%;

финансовым – 18%.

Если бы была возможность инвестировать в инновационные проекты (можно было давать более одного варианта ответа) жителей СФО вложили бы средства в:

производство "лекарства от старости" – 27%;

"умное земледелие" – 25%;

компьютер на основе ДНК – 15%;

развитие виртуальной реальности – 14% сибиряков;

колонизацию других планет – 7%.

Вкладывать в инфраструктурные проекты (строительство мостов, дорог и других объектов) готовы 34% сибиряков.

Также опрос показал, что жители макрорегиона с оптимизмом смотрят на инвестиции в финансовые рынки дружественных стран. Наиболее интересными для вложений считают:

Китай (33%). Индию (11%). ОАЭ (9% опрошенных).

При этом 18% респондентов заявили, что их интересуют инвестиции только в российский рынок.

Что же касается наиболее привлекательной альтернативной валюты (кроме доллара и евро), то ею остается юань (32% опрошенных). 5% респондентов назвали дирхам ОАЭ, по 2% – индийскую рупию и валюты стран СНГ. При этом 64% жителей Сибири заявили, что хранят деньги только в рублях.

* Опрос проведен ВТБ и банком "Открытие" 27-30 ноября 2023 года по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек (в том числе и жителей Сибири)

** IPO (АйПиО)