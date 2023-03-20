ВТБ: ставки по депозитам прекратят снижение

За счёт повышенной доходности рынок стимулирует клиентов размещать средства на долгий срок

20 марта 2023, 17:50, ИА Амител

Инвестиции. Деньги / Фото: jcomp / Freepik

Сохранение ключевой ставки на уровне 7,5% приведёт к стабилизации уровня ставок по депозитам на рынке. Они перестанут снижаться, а банки продолжат курс на удлинение сроков привлечения за счёт повышенной доходности по долгосрочным депозитам. Сейчас она достигает на рынке 9,5% годовых. Об этом заявила начальник управления "Сбережения" ВТБ Наталья Тучкова.

С начала года на фоне сохранения ключевого индикатора средние максимальные ставки по рублевым вкладам в крупнейших банках постепенно сокращались. С января по конец февраля, по данным регулятора, они уменьшились с 8,13% до 7,67% годовых. Это связано в том числе с повышением прогноза по диапазону ключевой ставки на 2023 год до 7-9%: банки стремились зафиксировать привлечённые средства по текущим или несколько сниженным ставкам в ожидании роста стоимости фондирования.

Однако уже в первой половине марта движение ставок вниз остановилось. Сохранение ключевой ставки на текущем уровне со стороны ЦБ укрепит этот тренд. Банки удлиняют привлечение: это проявляется в снижении ставок по краткосрочным вкладам и накопительным счетам, с одной стороны, и увеличением доходности долгосрочных депозитов – с другой.

В частности, средняя доходность по накопительным счетам у крупных игроков рынка находится на уровне 6% годовых (-0,3 п.п. с начала года). При этом максимальная доходность по вкладам на сроках от одного года варьируется в районе 9,5% годовых. Разрыв в доходности между долгосрочными депозитами и накопительными счетами с начала года увеличился и составляет 3,5 п.п. А средняя максимальная ставка по краткосрочным вкладам выше доходности по накопительным счетам всего на 0,94 п.п.

"Несмотря на то, что за счёт повышенной доходности рынок стимулирует клиентов размещать средства на долгий срок, вкладчики пока не готовы фиксировать деньги на период свыше года. Например, в ВТБ на рублёвые вклады сроком до 1 года и накопительные счета приходится порядка 71% объёма классического привлечения", – отмечает Наталья Тучкова.

По её словам, это связано с несколькими факторами. Во-первых, в связи с сохраняющейся неопределённостью в экономике клиенты не расширяют горизонт планирования. Во-вторых, замедление инфляции и обилие праздников в первом квартале стимулируют к росту потребительских расходов, что снижает склонность к "длинным" сбережениям. В-третьих, на рынке практически нет долгосрочных сберегательных инструментов накопления с высокой гарантированной доходностью, которые позволили бы вкладчикам заняться накоплением на долгоиграющие цели, отметила эксперт.