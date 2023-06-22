ВТБ: в 2023 году рынок ипотеки на ИЖC вырастет на 80%

При этом доля ипотеки на частные дома по-прежнему остается низкой

22 июня 2023, 18:05, ИА Амител

Ипотека / Фото: pixabay.com

Объем рынка ипотеки на частное строительство в 2023 году превысит 250 млрд рублей. Это на 80% больше прошлого года и в восемь раз – чем в рекордном по спросу 2021-м. Об этом рассказал начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин в ходе круглого стола экосистемы недвижимости "Метр квадратный".

По оценке ВТБ, за первое полугодие 2023-го объем рынка ипотеки на ИЖС составит около 154 млрд рублей (в четыре раза больше аналогичного периода прошлого года и в 14 раз – первого полугодия позапрошлого). Основным драйвером выступает льготная ипотека – более 90% кредитов на ИЖС.

При этом доля ипотеки на частные дома по-прежнему остается достаточно низкой, отметил Сергей Бабин. По оценке ВТБ, по итогам первого полугодия она составила всего 6% от общего объема продаж. Физлиц сдерживают недостаточная цивилизованность рынка, высокие сопутствующие расходы, повышенные требования банков. А девелоперов – высокая капиталоемкость на этапе строительства, невысокая рентабельность и практически недоступные механизмы проектного финансирования.

"По оценке ВТБ, потенциальный спрос россиян на частное строительство составляет до 460 тыс. домов в год – это примерно в 1,6 раза выше, чем сейчас. Реализовать этот потенциал и сделать возведение частных домов более доступным и безопасным для всех сторон позволит внедрение комплекса мер", – сказал Сергей Бабин.

Эксперт отметил, что снизить затраты профессиональных застройщиков поможет привлечение к процессу региональных властей: например, в части выделения территорий с дорогами и коммуникациями. Стимулировать активность банков на рынке ИЖС способно развитие механизма проектного финансирования. Сделать же условия кредитования понятнее для россиян может унификация госпрограмм – например, сегодня получить средства по льготной ставке на строительство дома своими силами можно только в рамках "Ипотеки с господдержкой – 2020" и "Дальневосточной ипотеки".

"За счет реализации указанного комплекса мер на рынке частного строительства проникновение ипотеки в сделки на ИЖС может показать кратный рост и достигнуть 50% на горизонте нескольких лет", – спрогнозировал Сергей Бабин.

Ранее ВТБ объявил о фокусе в 2023 году на развитии ипотеки в сегменте ИЖС и полностью перезапустил программы кредитования таких объектов. Сегодня клиентам банка доступны льготные программы на ИЖС хозспособом (своими силами), на строительство с привлечением подрядчика. Кроме того, возможно оформить жилищный кредит на строительство домов по договору участия в долевом строительстве.