Жители страны взяли кредитов на 116 млрд рублей

08 июня 2023, 18:05, ИА Амител

Автомобиль / Фото: standret / Freepik

В мае российские банки выдали физлицам на покупку транспортных средств около 116 млрд рублей, что стало самым высоким показателем в истории рынка, сообщили в ВТБ. Всего за пять месяцев выдачи в сегменте автокредитования составили свыше 475 млрд рублей и на 9% "обогнали" результат аналогичного периода 2021 года.

Так, клиенты ВТБ в мае заключили около 11,8 тыс. сделок на приобретение автомобилей на сумму 14,5 млрд рублей (+21% к апрелю). Всего по итогам пяти месяцев 2023 года ВТБ оформил порядка 39,8 тыс. автокредитов на 48,6 млрд рублей, что примерно в 2,3 раза превышает итоги за январь-май 2022 года и на 22% – рекордного 2021 года.

В Алтайском крае в мае также фиксировался спрос на автокредитование – количество сделок в ВТБ выросло на 60% к апрелю, а суммарный объем выдач увеличился на 40%. Всего за пять месяцев года жители края получили в банке кредитов на покупку авто на 400 млн рублей. Это в 2,7 раза больше, чем за этот же период прошлого года.

"Сегодня автокредиты – один из основных финансовых инструментов, позволяющих россиянам оперативно приобрести транспортное средство. Динамика профильного кредитования – прямое отражение положения на отечественном автомобильном рынке", – прокомментировал начальник управления партнёрских продаж авто, вице-президент ВТБ Владимир Высоцкий.

По его словам, сегмент успешно справился с потрясениями 2022 года и вышел на уверенную траекторию роста. Даже несмотря на большое количество выходных дней и традиционное сезонное затишье, в мае активность заемщиков была очень высокой, что обеспечило рынку профильного кредитования рекордный результат.

"Безусловно, автосегмент по-прежнему испытывает давление из-за дефицита новых машин и коррекции цен на этом фоне, но за счет перезапуска отечественного производства и расширения поставок из дружественных стран – прежде всего, Китая – ушедшие бренды постепенно замещаются, что впоследствии вернет его к равновесному состоянию", – добавил Владимир Высоцкий.

Средний "чек" в структуре выдач банка составил около 1,2 млн рублей. А на новые машины – 1,6 млн рублей (в начале года было 1,2 млн рублей).

На фоне ограниченного предложения новых автомобилей основной спрос заемщиков по-прежнему пользуются машины с пробегом. В мае ВТБ проводил с такими транспортными средствами около 70% сделок (год назад было 54%).