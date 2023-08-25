ВТБ в третий раз возглавил рейтинг Forbes среди банков для крупного частного капитала

Портфель под управлением Private Banking ВТБ превышает 3 трлн рублей

25 августа 2023, 12:30, ИА Амител

Юани / Фото: Freepik

ВТБ в третий раз возглавил рейтинг журнала Forbes* среди банков для крупного частного капитала. По итогам первого полугодия 2023 года объем средств под управлением Private Banking* ВТБ превысил 3 трлн рублей, увеличившись с начала года на 11%. В Алтайском крае портфель средств VIP*-клиентов с начала года вырос на 31%.

Рейтинг оценивает ключевые показатели финансовых организаций в работе с премиальными клиентами – число пользователей продуктов и услуг, в том числе HNWI*, активы под управлением, количество офисов и условия по классическим рублевым депозитам.

Портфель под управлением Private Banking ВТБ превышает 3 трлн рублей, из которых около половины занимают классические рублевые депозиты (+6,8% с начала года). Высокий прирост среди срочных вкладов показали также депозиты в китайских юанях (9,5 млрд юаней, +51% с начала года).

В Алтайском крае портфель средств премиальных клиентов под управлением банка с начала года вырос на 31%. Более половины - классические рублевые депозиты (+21%).

"Наши состоятельные клиенты предпочитают диверсифицировать портфель, вкладывая средства как в классические сбережения, так и формируя альтернативные инвестиции. При этом рублевый депозит остается основным сберегательным инструментом, гарантирующим высокую доходность при минимальном риске. Из иностранных валют наибольший интерес вызывают дружественные валюты (прежде всего, китайский юань). Что касается сроков размещения, то на текущий момент клиенты Private Banking выбирают краткосрочные рублевые вклады, дающие максимальную доходность", - прокомментировал управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов.

ВТБ в первом полугодии увеличил число клиентов сегмента private banking почти на 2,5 тыс. человек – до 53,5 тыс., из которых 6 тыс. – с финансовыми активами от $1 млн. Сегодня для них действует более 30 премиальных отделений во всех крупных городах России. Причем их работа, как и в целом вся инфраструктура банковского обслуживания, была перестроена из-за ухода с российского рынка некоторых финансовых инструментов в сферах, связанных с иностранными юрисдикциями.

* Forbes ("Форбс"); Private Banking ("Прайвет банкинг"); VIP (ВИП); HNWI (ЭйчЭнДаблюАй).